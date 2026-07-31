Dzisiaj odbywa się ostatnie posiedzenie Sejmu przed miesięczną przerwą wakacyjną. W trakcie pierwszego i drugiego głosowania Sejm obraduje nad wyrażeniem zgody na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej Króla.

Wniosek Prokuratury Europejskiej zawiera dwa punkty z zarzutami, toteż głosowania w tej sprawie odbyły się oddzielnie.

W pierwszym głosowaniu za uchyleniem immunitetu opowiedziało się 436 posłów, przeciw było dwóch, a trzech wstrzymało się od głosu. W drugim "za" głosowało 437 deputowanych, "przeciw" – dwóch, a trzech ponownie wstrzymało się od głosu.

Sejm nie wyraził jednak zgody na zatrzymanie i tymczasowego aresztowanie Wojciecha Króla. Za było 181 parlamentarzystów, a przeciwko – 251. Wstrzymało się pięć osób. Większość bezwzględna wynosiła 231 głosów.

Za wyrażeniem zgody na aresztowanie Króla głosowali posłowie PiS, Rozwoju Plus powołanego przez Mateusza Morawieckiego, Razem, Demokracji Bezpośredniej, troje niezrzeszonych oraz Konrad Berkowicz z Konfederacji.

Przeciw głosowała cała koalicja rządząca, 13 posłów Konfederacji oraz czterech posłów niezrzeszonych. Od głosu wstrzymali się posłowie Konfederacji Korony Polskiej Grzegorza Brauna oraz posłowie Centrum – Ewa Szymanowska i Rafał Komarewicz.

Na Królu ciążą bardzo poważne zarzuty korupcyjne. Podejrzenia o oszustwa i korupcję padły w trakcie śledztwa w przedmiocie modernizacji infrastruktury tramwajowej na terenie Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Wsparcie unijne przeznaczone na tę inwestycję wynosi aż 1,9 mld złotych.