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Europa

Tusk: Hiszpania powinna wziąć przykład z Polski

Tusk zabrał głos na temat przerażających wieści z hiszpańskiej Ceuty, gdzie dziesiątki tysięcy migrantów nielegalnie przedostaje się do Hiszpanii. Jego zdaniem kraj ten powinien brać przykład z Polski.

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Spotkanie Tuska i Pedro Sancheza w 2018 roku.
Spotkanie Tuska i Pedro Sancheza w 2018 roku. · fot. Fot. La Moncloa - Gobierno de España via Flickr CC 2.0

Migranci zaczęli masować przedzierać się przez granicę hiszpańskiego izolowanego miasta na marokańskim wybrzeżu. Skrajnie lewicowy rząd Pedro Sancheza odmówił wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. 

Do akcji skierowano jednak wojsko i aparat siłowy hiszpańskiego państwa. „Rząd zagwarantuje bezpieczeństwo mieszkańców i mieszkanek Ceuty, intensyfikując obecność Sił i Korpusów Bezpieczeństwa na ulicach miasta. Ponadto, rozmieścimy fizyczną barierę powstrzymującą na morzu, aby ułatwić repatriację na granicy, przestrzegając wyroku Trybunału Najwyższego. Przyspieszymy procedury repatriacji migrantów, którzy przybyli w sposób nielegalny. I będziemy utrzymywać współpracę z władzami Maroka, aby kontynuować walkę z mafiami, które handlują ludźmi” – powiedział Sanchez.

Tymczasem sprawa ma bardzo poważne reperkusje. Ochronę swoich granic wzmacnia Francja, zaś kraje takie, jak Włochy, Czechy i Finlandia apelują o wykluczenie Hiszpanii ze strefy Schengen.

„Solidarność i empatia są opcjonalne. Szanowanie traktatów europejskich i danych – nie. Liczba nielegalnych przekroczeń granic w latach 2021–2026 według Frontexu: Przez Włochy: 478 600. Przez Bałkany Zachodnie: 340 600. Przez Grecję: 259 800. Przez Hiszpanię: 234 760. Przez granicę wschodnią: 48 000. To nie czas na dzielenie. To czas na dalsze budowanie silnej i zjednoczonej UE” – skomentował te pomysły Sanchez.

Z kolei zdaniem Tuska Hiszpania powinna brać przykład z Polski. Akurat w zakresie polityki migracyjnej rząd Tuska prowadzi politykę bardzo zbliżoną do rządzącego poprzednio w Polsce Prawa i Sprawiedliwości. 

Polska zaostrzyła prawo azylowe, procedury na granicach i zbudowała skuteczne zapory na granicy z Białorusią, która jest wschodnią granicą Unii. Zainwestowaliśmy miliardy euro i zaangażowaliśmy tysiące żołnierzy, policjantów i strażników granicznych. Hiszpania musi wziąć z nas przykład, jeśli Schengen ma przetrwać” – napisał Tusk na platformie X. 

Źródło: fronda.pl

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