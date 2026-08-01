Rose na swoim profilu na X zamieścił nagranie, na którym mówi o dzisiejszej 82. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

„Osiemdziesiąt dwa lata temu, pierwszego sierpnia 1944 roku, mężczyźni, kobiety i dzieci Warszawy powstali przeciwko swoim nazistowskim okupantom w bohaterskiej lecz pechowej próbie odzyskania swojej wolności” – powiedział Rose.

Ponadto jego zdaniem Powstanie Warszawskie, pomimo swej tragicznej historii, to lekcja dla dzisiejszych wrogów Polski.

„Lekcja dla tych, którzy dzisiaj rzucają wyzywanie lub zagrażają Polsce – jeśli Adolf Hitler i Józef Stalin nie zdołali podbić Polski, to oni także nie mogą. Polska może zostać najechana, Polska może być okupowana, a nawet zdobyta, ale Polska nigdy się nie poddaje. Polska nie poddała się wtedy i nie podda się teraz” – powiedział Rose.

W jego ocenie Powstanie Warszawskie oraz sami Powstańcy inspirują do walki o wolność.

„Prezydent Trump i naród amerykański - w tym dniu oddajemy hołd i pamiętamy niezwykłe poświęcenie, niezwykłego, niezłomnego ducha narodu polskiego oraz bohaterów Powstania Warszawskiego. Ich przykład nadal inspiruje nas wszystkich, którzy cenimy wolność, i daje nam cel oraz siłę, by nieustannie walczyć o wolność” – powiedział.

„Cześć bohaterom” – podsumował.