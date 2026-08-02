Papież o kryzysie w Ceucie. „Prośmy Boga o pokój”

Papież – po odmówieniu modlitwy „Anioł Pański” – poinformował, że z niepokojem śledzi wydarzenia dotyczące kryzysu migracyjnego w hiszpańskiej Ceucie – eksklawie na terytorium Maroka.

„Z niepokojem śledzę alarmującą sytuację w Ceucie, prosząc Boga, za wstawiennictwem Matki Bożej, Pani Afryki, aby udało się znaleźć rozwiązania służące pokojowi, stabilności i sprawiedliwości. Nie ustawajmy w modlitwie o pokój, aby na świecie położono kres wojnom i aby dla konfliktów znajdowano rozwiązania dyplomatyczne. Pamiętajmy o wszystkich ofiarach działań wojennych, zwłaszcza o najsłabszych i bezbronnych: dzieciach, osobach starszych i chorych. Niech Pan pocieszy tych, którzy cierpią, oraz błogosławi dziełu tych, którzy niosą pomoc i pociechę” – powiedział Leon.

Na zakończenie papież tradycyjnie pozdrowił wszystkich, w tym mieszkańców Rzymu i pielgrzymów przybyłych z różnych krajów, a zwłaszcza grupę "Giovanissimi" z parafii w Saccolongo i Creoli w Padwie oraz dziewczęta i chłopców ze Wspólnoty Duszpasterskiej Castelfranco Veneto.

W tę niedzielę po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie papież spotkał się na modlitwie Anioł Pański z wiernymi zgromadzonymi na Placu św. Piotra. W ubiegłe niedziele przewodniczył modlitwie w Castel Gandolfo.