Chiński hierarcha zamieścił refleksje na temat ewangelicznych przypowieści oraz czytań ze Starego Testamentu, w których wzywa do odkrycia królestwa Bożego, czynnej obrony rodziny przed pokusami oraz wytrwania w wierze. Jednocześnie ostro potępił czyny homoseksualne.

Pisząc o przypowieściach dotyczących królestwa Bożego, kard. Zen stwierdza: „Pierwszym krokiem do królestwa niebieskiego jest odkrycie skarbów, rozpoznanie pereł, usłyszenie wołania Boga, postanowienie, by Go słuchać, i ślubowanie kochania Go ponad wszystko”. „Jednak – jak zaznacza kardynał – to tylko początek”, bowiem musimy wytrwać do końca, a w drodze do nieba „wciąż stoimy w obliczu trzech nienawistnych sił – trzech sił zła, które nieustannie nas kuszą: egoistycznych pragnień i stronniczych emocji, światowych trendów oraz diabła”.

Kard. Zen zachęca do modlitwy do Michała Archanioła, by nas chronił, bowiem „diabeł istnieje” i na nas czyha. Z kolei „trendy świeckiego świata to te, które już poddały się diabłu. Nie są one tak brzydkie jak diabeł; będą używać słodkiej mowy, by zaprzyjaźnić się z nami, a więc strzeżcie się!” – pisze hierarcha. Kardynał ostrzega też, by egoistycznych pragnień nie traktować jako rzeczy małej wagi, tylko więcej się modlić, gdyż „złe nawyki są tak przerażające jak narkotyki!”

Następnie, poruszając temat etyki i moralności, kard. Zen stwierdza, że „nie ograniczają się one do VI i IX przykazania Dekalogu, ale grzechy tego typu są najbardziej uzależniające. W szczególności grzechy LGBTQ całkowicie naruszają plan Stwórcy dla ludzkości: dla mężczyzny i kobiety, by kochać się nawzajem na całe życie i przekazać życie w środowisku miłości. Jednopłciowe akty seksualne nie tylko są nazwane grzechem w Biblii, ale także obrzydliwością w oczach Boga. Miłosierny Bóg także rzucił ogień z nieba, by zniszczyć Sodomę” – pisze kardynał.

Nawiązując do konsystorza kardynałów w czerwcu, chiński duchowny zauważył, że według zebranych na nim hierarchów „fundamentalnym problemem” we współczesnym świecie jest to, że „ludzie stracili sens życia”. Zdaniem kard. Zena oznacza to, że albo „nie odnaleziono skarbu czy perły, albo odnaleziono, ale potem porzucono”.

Wzywając do docenienia Bożego planu dla nas, kardynał zauważył, że „najlepszy plan walki, to atak przy jednoczesnej obronie: troszczenie się o siebie nawzajem i pomaganie innym czynić dobro to najskuteczniejszy sposób wytrwania w czynieniu dobra”. Kard. Zen wezwał do mobilizacji zarówno osób świeckich, jak i duchownych oraz zakonnic do tego, by „uczynić ochronę świętości rodziny naszą główną misją, głównym priorytetem opieki duszpasterskiej”, prosząc jednocześnie o wstawiennictwo świętych i Matki Bożej.