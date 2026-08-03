Do zbrodni doszło na Ochocie.
- „Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu”
- przekazali funkcjonariusze.
Wedle ustaleń RMF24, ciało odkryto w dużej torbie na zakupy.
Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 32-letniego podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni. Na dziś zaplanowano czynności procesowe z jego udziałem.
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