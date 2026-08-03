Do zbrodni doszło na Ochocie.

- „Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu”

- przekazali funkcjonariusze.

Wedle ustaleń RMF24, ciało odkryto w dużej torbie na zakupy.

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 32-letniego podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni. Na dziś zaplanowano czynności procesowe z jego udziałem.