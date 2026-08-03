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Ciało kobiety w torbie na zakupy. Przerażająca zbrodnia w Warszawie

Do przerażającej zbrodni doszło w Warszawie, gdzie policja zatrzymała 32-letniego mężczyznę podejrzanego o zamordowanie 53-latki. Ciało kobiety znaleziono w dużej torbie na zakupy.

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Fot. Policja Warszawa za. X.com (@Policja_KSP)
Fot. Policja Warszawa za. X.com (@Policja_KSP)

Do zbrodni doszło na Ochocie.

- „Ciało 53-latki ujawniono w miniony weekend, podczas policyjnej asysty udzielanej przy wejściu do mieszkania. Zwłoki znajdowały się już w zaawansowanym stadium rozkładu”

- przekazali funkcjonariusze.

Wedle ustaleń RMF24, ciało odkryto w dużej torbie na zakupy. 

Jeszcze tego samego dnia zatrzymano 32-letniego podejrzanego. Mężczyzna przyznał się do popełnienia zbrodni. Na dziś zaplanowano czynności procesowe z jego udziałem. 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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