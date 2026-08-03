Woda w Dunaju wykorzystywana jest do chłodzenia reaktorów. Jej niedobór zmusił już operatora elektrowni jądrowej do kilkukrotnego ograniczenia mocy kolejnych bloków. Grozi jej jednak całkowite wyłączenie. W reakcji na apele rządzących, mieszkańcy starają się oszczędzać energię.
- „Ludzie, przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje zaoszczędziły 700 megawatów energii elektrycznej. Z wdzięcznością doceniamy tę narodową jedność”
- napisał w mediach społecznościowych premier Peter Magyar.
Szef rządu zaznaczył jednak, że wysiłek musi być jeszcze większy.
- „Przed nami najbardziej krytyczne pięć dni. Proszę wszystkie firmy i wszystkich rodaków o ograniczenie zużycia energii elektrycznej między godz. 17:00 a 21:00. Razem przejdziemy przez ten trudny okres”
- zaapelował.
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