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Europa

Magyar apeluje do Węgrów: Oszczędzajcie prąd!

Premier Węgier Peter Magyar kolejny raz zaapelował do mieszkańców o oszczędzanie energii elektrycznej. W wyniku fali upałów odnotowano rekordowo niski poziom Dunaju, co zagraża funkcjonowaniu elektrowni jądrowej w Paksu.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

Woda w Dunaju wykorzystywana jest do chłodzenia reaktorów. Jej niedobór zmusił już operatora elektrowni jądrowej do kilkukrotnego ograniczenia mocy kolejnych bloków. Grozi jej jednak całkowite wyłączenie. W reakcji na apele rządzących, mieszkańcy starają się oszczędzać energię.

- „Ludzie, przedsiębiorstwa, samorządy i organizacje zaoszczędziły 700 megawatów energii elektrycznej. Z wdzięcznością doceniamy tę narodową jedność”

- napisał w mediach społecznościowych premier Peter Magyar.

Szef rządu zaznaczył jednak, że wysiłek musi być jeszcze większy.

- „Przed nami najbardziej krytyczne pięć dni. Proszę wszystkie firmy i wszystkich rodaków o ograniczenie zużycia energii elektrycznej między godz. 17:00 a 21:00. Razem przejdziemy przez ten trudny okres”

- zaapelował.

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

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