W sobotę wieczorem 18-letni obywatel Ukrainy zaatakował we Wrocławiu 30-letnią Polkę. Wedle relacji lokalnych mediów, uzbrojony w nóż Ukrainiec wszedł za kobietą do jednej z klatek schodowych i tam ją ranił. 30-latka trafiła do szpitala w stanie krytycznym.

Do sprawy odniósł się w czasie dzisiejszej konferencji prasowej kandydat PiS na premiera prof. Przemysław Czarnek, który nawiązał również do wydarzeń w hiszpańskiej Ceucie, do której wdarły się dziesiątki tysięcy migrantów z Maroka.

- „Żądamy zatem od Tuska, pomimo absolutnie jasnej deklaracji sprzed kilku lat – wpuszczać nielegalnych migrantów jak idą, bo szukają tutaj szczęścia, żądamy jednak, aby w najbliższych dniach, najdalej jutro, podjął stosowne działania celem zabezpieczenia Polski i Polaków przed konsekwencjami braku odpowiedzialności i absurdalnej polityki władz hiszpańskich”

- powiedział parlamentarzysta.

Prof. Czarnek apeluje do mediów

Wskazał też na różnice w tym, jak lewicowo-liberalne media przedstawiają przypadki agresywnych zachowań Polaków wobec Ukraińców, a jak relacjonuję agresję obywateli Ukrainy w naszym kraju.

- „Gdzie jest Donald Tusk po ataku nożownika ukraińskiego na Polkę, która jest w stanie ciężkim, czy apeluje do prezydenta Zełenskiego o zaprzestanie idiotycznych działań, które wzniecają te antagonizmy i nieporozumienia między Polakami a Ukraińcami? Żądam od państwa, od TVN24, od >>Gazety Wyborczej<<, od TOK FM, od wszystkich lewicowych stacji, telewizyjnych i radiowych, przede wszystkim stania po stronie Polski i Polaków, bo jesteście państwo w Polsce”

- zaapelował.

Zauważył, że „stacje radiowo-telewizyjne, lewicowo-liberalne, przed wszystkim podkreślają brutalność Polaków, zapominając o brutalności innych nacji i nie stoją po stronie Polaków”.