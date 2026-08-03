W mediach społecznościowych pojawiły się nagrania ze zorganizowanej przez Jerzego Owsiaka i Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy imprezy, na których widzimy bawiących się, tańczących i pijących alkohol ludzi, którzy w kpiący sposób śpiewają „Barkę”, machając przy tym wizerunkiem papieża z Polski. Nagrania zbulwersowały wielu użytkowników mediów społecznościowych, którzy piszą o sprofanowaniu wizerunku św. Jana Pawła II. Inaczej jednak sprawę widzi Tomasz Terlikowski.

- „No bez żartów. Filmik, który prezentowany przez część polityków i liderów opinii nie jest dowodem na profanację. To, że wizerunek Jana Pawła II jest na festiwalu rockowym, że ktoś nim potrząsa, to nie jest profanacja”

- przekonuje publicysta.

- „A jak naprawdę chcecie, żeby Jan Paweł II, który był z młodzieżą i umiał z nią rozmawiać stał się dla nich już tylko symbolem obciachu, drętwej dewocji i histerii wokół każdego wykorzystania jego wizerunku, to róbcie więcej takich zadym”

- dodaje.