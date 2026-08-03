Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że nie miał żadnej wiedzy na temat molestowania 12-letniego ministranta przez ks. Jana W.

- „Znałem wszystkich księży diecezji, jak byłem sekretarzem, kapelanem arcybiskupa (Karola - red.) Wojtyły. Wzywałem ich na audiencje, ale nie miałem z nimi kontaktów osobistych ani towarzyskich”

- podkreślił.

Wskazał, że kiedy dochodziło do przestępstw popełnianych przez ks. W, pełnił funkcję sekretarza papieża Jana Pawła II i przebywał w Watykanie.

- „W tamtych czasach, by wykonać telefon do Krakowa, trzeba było iść na pocztę i czekać kilka godzin, czasem bezskutecznie”

- zauważył.

Zaznaczył, że z uwagi na swoje obowiązki, nie zajmował się wydarzeniami w Krakowie. Podkreślił też, że nigdy nie widział ks. Jana W.

Wcześniej kard. Dziwisz prosił, by ze względu na wiek i stan zdrowia nie wzywać go na przesłuchanie.