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Kościół

Kard. Dziwisz złożył zeznania przed sądem

Kard. Stanisław Dziwisz złożył dziś zeznania przed krakowskim Sądem Okręgowym. Emerytowany metropolita krakowski jest świadkiem w procesie z pozwu Janusza Szymika, który domaga się 20 mln zadośćuczynienia od Archidiecezji Krakowskiej i parafii Międzybrodziu Bialskim. W latach 1984-1989, jako nieletni ministrant, Szymik był wykorzystywany seksualnie przez ks. Jana W.

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Fot. screenshot: Facebook (PolskieRadio24.pl)
Fot. screenshot: Facebook (PolskieRadio24.pl)

Kard. Stanisław Dziwisz podkreślił, że nie miał żadnej wiedzy na temat molestowania 12-letniego ministranta przez ks. Jana W.

- „Znałem wszystkich księży diecezji, jak byłem sekretarzem, kapelanem arcybiskupa (Karola - red.) Wojtyły. Wzywałem ich na audiencje, ale nie miałem z nimi kontaktów osobistych ani towarzyskich”

- podkreślił.

Wskazał, że kiedy dochodziło do przestępstw popełnianych przez ks. W, pełnił funkcję sekretarza papieża Jana Pawła II i przebywał w Watykanie. 

- „W tamtych czasach, by wykonać telefon do Krakowa, trzeba było iść na pocztę i czekać kilka godzin, czasem bezskutecznie”

- zauważył.

Zaznaczył, że z uwagi na swoje obowiązki, nie zajmował się wydarzeniami w Krakowie. Podkreślił też, że nigdy nie widział ks. Jana W. 

Wcześniej kard. Dziwisz prosił, by ze względu na wiek i stan zdrowia nie wzywać go na przesłuchanie. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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