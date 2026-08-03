Rozwój Plus. Morawiecki zapowiada konwencję stowarzyszenia

W ub. tygodniu Mateusz Morawiecki ogłosił powołanie klubu parlamentarnego Rozwój Plus, do którego dołączyło 40 posłów i jeden senator. W piątek stowarzyszenie Morawieckiego zorganizowało w Warszawie wydarzenie „Rozwój + Wy”, w ramach którego dobyły się dyskusje panelowe poświęcone m.in. sytuacji demograficznej, polityce gospodarczej czy wyzwaniom związanym z migracją. Wczoraj natomiast były wiceprezes PiS zapowiedział kolejne duże wydarzenie.

- „(…) już 15 października, w rocznicę wyborów, spotkamy się na wielkiej konwencji Rozwoju Plus. Tego dnia pokażemy, że Polska nie jest skazana na chaos, przeciętność i niespełnione obietnice. Pokażemy, że istnieje siła, która ma doświadczenie, odwagę, program i gotowość, aby ponownie wziąć odpowiedzialność za kraj”

- napisał w mediach społecznościowych.