Leśkiewicz: Wara rządzącym od prerogatyw prezydenta

Piotr Staruchowicz jest jednym z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa. Został ukarany przez sąd dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tzw. zakazem stadionowym. To kara za to, że w czasie meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu ub. roku przebywał na ogrodzeniu stadionu.

Ułaskawienie do ataku na prezydenta natychmiast zaczął wykorzystywać obóz Donalda Tuska. Rzecznik rządu Adam Szłapka określił je „absurdalnym” stwierdzając, iż „widać wyraźnie, że pan prezydent ma bardzo silny emocjonalny związek z panem >>Staruchem<<”.

Do sprawy odniósł się rzecznik prezydenta.

- „Akt ułaskawienia dotyczy konkretniej sprawy, która miała miejsce dwa lata temu. Pan prezydent, po analizie akt sprawy podjął decyzję o ułaskawieniu”

- wyjaśnił Rafał Leśkiewicz.

Przypomniał, że prezydent „ma do tego prawo i wara rządzącym od jego prerogatyw”.