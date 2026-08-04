– Paweł Kukiz się ostatnio połamał, ale kiedy wróci do zdrowia, przejdzie do Rozwoju Plus – twierdzi rozmówca tygodnika, którego słowa przytoczył Polsat News. Informacja nie została dotychczas oficjalnie potwierdzona przez samego Kukiza ani przez Mateusza Morawieckiego.

Kukiz w lipcu poinformował, że uległ wypadkowi podczas zbierania wiśni. Po upadku z drabiny miał doznać złamania ręki, żeber oraz wyrostków poprzecznych kręgosłupa. Stan zdrowia ma obecnie uniemożliwiać mu pełny powrót do aktywności politycznej.

JOW-y i referenda warunkiem porozumienia

Według medialnych ustaleń kwestie zdrowotne nie są jedyną przeszkodą. Kukiz ma oczekiwać, że Rozwój Plus wpisze do swojego programu dwa postulaty, które od lat stanowią rdzeń jego działalności politycznej: wprowadzenie jednomandatowych okręgów wyborczych oraz zwiększenie znaczenia referendów ogólnokrajowych.

Polityk od czasu kampanii prezydenckiej w 2015 roku przekonuje, że zmiana ordynacji wyborczej ma ograniczyć dominację partyjnych central, a referenda powinny dawać obywatelom realny wpływ na najważniejsze decyzje państwa.

Ewentualne przyjęcie tych postulatów mogłoby ułatwić Kukizowi związanie się z projektem Morawieckiego. Jednocześnie stanowiłoby test dla Rozwoju Plus, które musi zdecydować, czy chce być jedynie nową formacją gospodarczą i centroprawicową, czy także ugrupowaniem opowiadającym się za głęboką zmianą ustroju politycznego.

Klub Parlamentarny Rozwój Plus powstał 30 lipca 2026 roku i liczy 40 posłów. Jego przewodniczącym jest Mateusz Morawiecki. W składzie znajdują się już politycy związani w przeszłości ze środowiskiem Kukiz’15, w tym Marek Jakubiak oraz Agnieszka Ścigaj. Paweł Kukiz pozostaje natomiast członkiem czteroosobowego Koła Poselskiego Demokracja Bezpośrednia.

Morawiecki zapowiedział, że na bazie stowarzyszenia Rozwój Plus najpóźniej 15 października powstanie nowa partia polityczna. Tego samego dnia ma odbyć się duża konwencja programowa ugrupowania.

Były premier przedstawia nowy klub jako polityczne zaplecze dla inicjatyw eksperckich i gospodarczych rozwijanych przez stowarzyszenie.

– Postanowiliśmy założyć klub parlamentarny i będzie to nasze forum do działania na przyszłość, forum polityczne. W ramach stowarzyszenia Rozwój Plus prowadzimy dużo inicjatyw eksperckich, rozwojowych i think tankowych, a tutaj będziemy mieli polityczną płaszczyznę działania – tłumaczył Morawiecki.