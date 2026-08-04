O sprawie jako pierwszy szeroko poinformował branżowy portal Niebezpiecznik. Według jego ustaleń napastnik uzyskał dostęp do rozbudowanych zasobów firmowych, w których mogły znajdować się dane pracowników, kontraktorów, franczyzobiorców, a prawdopodobnie także części klientów. Zakres wycieku jest nadal analizowany i nie wszystkie twierdzenia osoby sprzedającej bazę zostały niezależnie potwierdzone.

Żabka przekazała, że nieautoryzowany dostęp wykryto pod koniec ubiegłego tygodnia. Według spółki przestępca wykorzystał konto należące do zewnętrznego dostawcy usług.

– Zgodnie z naszą obecną wiedzą sprawca uzyskał dostęp do systemu kolejkowania zgłoszeń – poinformowało biuro prasowe firmy, cytowane przez Niebezpiecznika i Onet. Dostęp miał zostać natychmiast zablokowany, a przedsiębiorstwo uruchomiło procedury reagowania na incydent.

Setki tysięcy zgłoszeń i firmowe repozytoria

Osoba oferująca materiały na forum hakerskim twierdzi, że przejęła około 541 tys. rekordów i zgłoszeń z systemu Jira, w tym ponad 229 tys. spraw kierowanych do działu IT. Wśród wystawionych zasobów mają znajdować się również fragmenty kodu źródłowego z kilkudziesięciu repozytoriów GitLab, wewnętrzna dokumentacja, dane pracowników i kontraktorów, a także tokeny, hasła oraz klucze umożliwiające dostęp do usług informatycznych. Są to jednak deklaracje sprzedającego, których pełnej wiarygodności publicznie dotąd nie zweryfikowano.

Nietypowym elementem ataku jest bardzo niska cena całego pakietu. Pięć tysięcy euro za dane dużej sieci handlowej może wskazywać, że celem sprawców nie jest wyłącznie zarobek, lecz również zaszkodzenie firmie, wywarcie presji lub zainteresowanie sprawą kolejnych cyberprzestępców.

Żabka zapewnia, że jej podstawowa działalność handlowa i systemy transakcyjne pozostają bezpieczne. Spółka miała również poinformować właściwe instytucje oraz rozpocząć kontakt z osobami, których dane mogą być objęte incydentem.

Na obecnym etapie nie ma publicznego potwierdzenia, że wyciek objął wszystkich użytkowników aplikacji Żappka. Klienci powinni jednak zachować szczególną ostrożność wobec wiadomości podszywających się pod sieć, próśb o podanie haseł, kodów płatniczych lub kliknięcie w link dotyczący rzekomej rekompensaty. Przejęte informacje mogą zostać wykorzystane do przygotowania przekonujących ataków phishingowych.