Biały Dom wskazuje winnych ws. pochodzenia COVID-19

Informuje o tym specjalna strona Białego Domu zatytułowana „Lab Leak: The True Origins of COVID-19”, która została uruchomiona 18 kwietnia 2025 roku i pojawiają się tam co jakiś czas nowe informacje i uzupełnienia. Zastąpiła ona wcześniejszy amerykański rządowy portal COVID.gov, na którym znajdowały się informacje dotyczące testów, szczepień i leczenia.

Materiały przedstawione przez Biały Dom opierają się przede wszystkim na ustaleniach republikańskiej większości specjalnej podkomisji Izby Reprezentantów ds. pandemii koronawirusa. Szczegóły podaje ponad 500-stronicowy raport „After Action Review of the COVID-19 Pandemic: The Lessons Learned and a Path Forward”.

Biały Dom oskarża Fauciego i wskazuje na laboratorium w Wuhan

Administracja Trumpa stwierdza, że SARS-CoV-2 miał cechy przemawiające za laboratoryjnym pochodzeniem, a pierwsze zakażenia pojawiły się w mieście, w którym działa Instytut Wirusologii w Wuhan, prowadzący badania nad koronawirusami nietoperzy.

– Zgodnie z niemal wszystkimi naukowymi kryteriami, gdyby istniały dowody na naturalne pochodzenie wirusa, już dawno by się ujawniły. Jednak tak się nie stało – napisano na stronie Białego Domu.

Szczególnie ostro skrytykowano publikację „The Proximal Origin of SARS-CoV-2” z 2020 roku, która przez długi czas była jednym z najczęściej przywoływanych argumentów przeciwko hipotezie wycieku. Według Białego Domu praca została zainicjowana pod wpływem dr. Anthony’ego Fauciego, aby wesprzeć narrację o naturalnym przejściu wirusa ze zwierząt na ludzi.

Autorzy kongresowego raportu wskazali także na organizację EcoHealth Alliance, która korzystała z amerykańskich środków i współpracowała z laboratorium w Wuhan przy badaniach nad koronawirusami. Administracja Trumpa zarzuciła również Narodowym Instytutom Zdrowia niewystarczający nadzór nad finansowaniem potencjalnie niebezpiecznych eksperymentów.

Strona Białego Domu krytykuje ponadto lockdowny, obowiązek noszenia masek, zasadę dystansu społecznego, postępowanie Światowej Organizacji Zdrowia oraz działania administracji Joe Bidena wobec treści publikowanych w mediach społecznościowych.