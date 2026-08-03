Do incydentu doszło w nocy z 1 na 2 sierpnia. Według izraelskiej policji zatrzymano pięciu nieletnich i jednego dorosłego. Trzech podejrzanych pozostawiono w areszcie, pozostali zostali zwolnieni po wpłaceniu kaucji.

Nagranie rozpowszechnione w mediach społecznościowych pokazuje grupę mężczyzn stojących przed wejściem do klasztoru, plujących w jego stronę i rzucających kamieniami. Kiedy jedna z mieszkanek dzielnicy ormiańskiej zaczęła rejestrować zajście, napastnicy mieli zacząć ją obrażać.

– Wracaj do środka, córko dziwki! – miał krzyknąć jeden z nich, jak przekazały osoby opisujące przebieg zdarzenia. „The Times of Israel” zaznacza, że na filmie widać również kamienie rzucane w stronę muru kompleksu oraz kobiety dokumentującej zajście.

Policja zapowiada zdecydowaną reakcję

Klasztor św. Jakuba jest jednym z najważniejszych miejsc Apostolskiego Kościoła Ormiańskiego w Ziemi Świętej. Kompleks stanowi siedzibę Ormiańskiego Patriarchatu Jerozolimskiego i miejsce urzędowania najwyższego lokalnego hierarchy tej wspólnoty.

Izraelska policja oświadczyła, że przypadki przemocy, rasizmu i ataków na miejsca kultu traktuje z najwyższą powagą. Zapowiedziała dalsze działania służące ustaleniu pełnego przebiegu zdarzenia i pociągnięciu sprawców do odpowiedzialności.

Incydent stanowi część szerszego problemu, jakim są ataków na chrześcijan i chrześcijańskie obiekty w Jerozolimie. Rossing Center for Education and Dialogue, organizacja monitorująca przemoc wobec wspólnot chrześcijańskich, odnotowała w 2024 roku 111 takich przypadków. Wśród najczęściej zgłaszanych zachowań wymieniano opluwanie duchownych, zniewagi, niszczenie mienia kościelnego i profanacje.

Także wspólnota ormiańska w Jerozolimie wielokrotnie informowała o opluwaniu duchownych, agresji słownej i atakach na nieruchomości należące do Kościoła. Według Associated Press w 2023 roku udokumentowano około 20 incydentów wymierzonych w Ormian, ich własność oraz obiekty kościelne.