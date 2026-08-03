Wedle badania IBRiS, zrealizowanego dla Polsat News, Koalicja Obywatelska cieszy się poparciem na poziomie 27,5 proc. Duży spadek, o ponad 7 pkt proc., odnotowało Prawo i Sprawiedliwość, na które oddanie głosu zadeklarowało 16,9 proc. respondentów. Podium zamyka Konfederacja z poparciem na poziomie 14,4 proc.

W Sejmie znaleźliby się też reprezentanci Konfederacji Grzegorza Brauna, na którą głosować chce 9,4 proc. ankietowanych. Na Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego oddanie głosu zadeklarowało 7,8 proc. badanych, a 7,6 proc. z nich stawia na Lewicę.

Pod progiem uplasowały się PSL (4 proc.), Partia Razem (2,3 proc.) i Polska 2050 (1,4 proc.). 8,8 proc. ankietowanych wybrało odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Bochenek uderza w ludzi Morawieckiego

Do wyników badania odniósł się za pośrednictwem mediów społecznościowych rzecznik PiS Rafał Bochenek.

- „Rozpoczęła się gra sondażami, po to, aby uzasadnić szkodliwy rozłam i wlewać w zatrwożone dusze rozłamowców nadzieję… niestety fałszywą”

- napisał.

Dalej wskazał, że „taki rozkład poparcia to spadek realnej liczby mandatów po stronie prawicowej o ok. 30 posłów”. Ocenia, że „przy tym poziomie poparcia - 7,8%- zdecydowana większość członków stowarzyszenia >>Rozwój +<< zasiadających dotychczas w Sejmie posłami już nie zostanie”.

- „Stowarzyszenie >>Rozwój+<< idzie drogą, która nie tylko szkodzi Polsce i jest grą w interesie Tuska, ale jego członkowie szkodzą sami sobie, popełniając polityczne seppuku”

- przekonuje Bochenek.