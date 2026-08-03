Karol Darmoros

Dom wiary i pamięci

Jak przypomina Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego, Stefan był drugim dzieckiem Stanisława i Julianny z domu Karp. Ojciec był organistą. W miejscowej szkole nauczano po rosyjsku, a polskiej historii i kultury uczył Stefana potajemnie w domu. Razem odwiedzali nocą mogiły powstańców styczniowych i stawiali na nich krzyże.

Przyszły prymas został ochrzczony w dniu narodzin w kościele Przemienienia Pańskiego w Zuzeli. „Urodziłem się w moim domu rodzinnym pod obrazem Matki Bożej Częstochowskiej i to w sobotę, żeby we wszystkich planach Bożych był ład i porządek. Całe moje życie tak wyglądało" – mówił na Jasnej Górze 7 sierpnia 1974 r.

Kapłaństwo i wojna

Święcenia kapłańskie przyjął w 1924 r., w dniu swoich 23. urodzin. Mszę prymicyjną odprawił na Jasnej Górze. Podczas II wojny światowej ukrywał się m.in. w Laskach, gdzie w czasie Powstania Warszawskiego był kapelanem Armii Krajowej i pomagał rannym jako pielęgniarz.

Jak relacjonuje archidiecezja warszawska, jego wojenną posługę przypomniano w 82. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego podczas modlitwy przy pomniku Prymasa na Krakowskim Przedmieściu. „Posługiwał nie tylko jako duszpasterz, ale także niósł pomoc jako pielęgniarz tym zranionym ludziom" – powiedział bp Piotr Jarecki.

Grzegorz Polak, zastępca dyrektora muzeum, dodał, że wielu młodych powstańców zgadzało się na operacje tylko wtedy, gdy ks. Wyszyński trzymał ich za rękę.

Prymas w czasach komunizmu

W 1946 r. został biskupem lubelskim, a dwa lata później arcybiskupem metropolitą gnieźnieńskim i warszawskim oraz prymasem Polski. W styczniu 1953 r. został kardynałem. Osiem miesięcy później komunistyczne władze aresztowały go i internowały.

Przebywał kolejno w Rywałdzie, Stoczku Warmińskim, Prudniku i Komańczy. W ostatnim z tych miejsc napisał tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu. Po uwolnieniu zainicjował dziewięcioletnią Wielką Nowennę, przygotowującą Kościół w Polsce do obchodów Milenium Chrztu Polski w 1966 r.

Błogosławiony Prymas

Kard. Stefan Wyszyński zmarł 28 maja 1981 r. w Warszawie. Został pochowany w archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Beatyfikowano go wspólnie z matką Elżbietą Różą Czacką 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej.