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Prawo i Sprawiedliwość

Prof. Karski: PiS wyskoczy do góry w sondażach

Prof. Karol Karski jest przekonany, że odejście grupy parlamentarzystów skupionych wokół Mateusza Morawieckiego nie osłabi Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwnie – polityk spodziewa się, że jego ugrupowanie znacząco zyska w sondażach po tym rozłamie.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio Maryja)
Fot. screenshot: YouTube (Radio Maryja)

Prof. Karski, który pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości, gościł na antenie TOK FM, gdzie mówił o postępowaniach wobec polityków, którzy weszli do założonego przez Mateusza Morawieckiego klubu Rozwój Plus. Zdradził, że kontaktował się z częścią tych polityków. Niektórzy z nich mają wciąż uważać się za członków PiS, a inni przyznają, że już do PiS nie należą. Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego, każdy przypadek ma zostać rozpatrzony indywidualnie.

Niezależnie od formalności, w PiS doszło do rozłamu. W ocenie prof. Karskiego jednak nie zaszkodzi to partii. 

- „PiS uwolnione od Mateusza Morawieckiego niczym spławik wyskoczy do góry w sondażach. Będziemy mieć 36 proc., a może nawet więcej”

- stwierdził.

Źródło: DoRzezy.pl, Fronda.pl

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