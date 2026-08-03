Prof. Karski, który pełni funkcję rzecznika dyscyplinarnego Prawa i Sprawiedliwości, gościł na antenie TOK FM, gdzie mówił o postępowaniach wobec polityków, którzy weszli do założonego przez Mateusza Morawieckiego klubu Rozwój Plus. Zdradził, że kontaktował się z częścią tych polityków. Niektórzy z nich mają wciąż uważać się za członków PiS, a inni przyznają, że już do PiS nie należą. Zgodnie z decyzją Komitetu Politycznego, każdy przypadek ma zostać rozpatrzony indywidualnie.

Niezależnie od formalności, w PiS doszło do rozłamu. W ocenie prof. Karskiego jednak nie zaszkodzi to partii.

- „PiS uwolnione od Mateusza Morawieckiego niczym spławik wyskoczy do góry w sondażach. Będziemy mieć 36 proc., a może nawet więcej”

- stwierdził.