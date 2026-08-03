Jest apelacja i wniosek Polski w sporze z Pfizerem

Resort zdrowia potwierdził wniesienie odwołania 3 sierpnia. W komunikacie podkreślono, że rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględniło wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy.

– Strona polska wskazała, że rozstrzygnięcie sądu pierwszej instancji nie uwzględnia wszystkich istotnych okoliczności faktycznych i prawnych sprawy. Z tego względu strona polska zaskarżyła wyrok do właściwego sądu odwoławczego – przekazało Ministerstwo Zdrowia.

Warszawa nie ujawnia szczegółowych zarzutów, przedstawianych dowodów ani przyjętej strategii. Resort uzasadnia tę decyzję koniecznością ochrony interesów procesowych Rzeczypospolitej Polskiej i skuteczności dalszych działań przed belgijskim wymiarem sprawiedliwości. Postępowanie jest prowadzone przy wsparciu Prokuratorii Generalnej RP oraz wyspecjalizowanych kancelarii prawnych.

Apelacja nie zatrzymuje automatycznie egzekucji

Sprawa dotyczy umowy zawartej w 2021 roku przez Komisję Europejską z koncernem Pfizer/BioNTech w imieniu państw członkowskich. Polska w 2022 roku odmówiła przyjmowania kolejnych dostaw, wskazując między innymi na zmianę sytuacji epidemicznej, nadmiar zgromadzonych szczepionek oraz nadzwyczajne koszty wywołane rosyjską inwazją na Ukrainę.

Francuskojęzyczny Sąd Pierwszej Instancji w Brukseli wydał 1 kwietnia 2026 roku nieprawomocny wyrok, w którym nakazał Polsce wykonanie zobowiązań kontraktowych. Według Reutersa sąd odrzucił argumenty przedstawione przez Warszawę i zobowiązał Polskę do odebrania szczepionek o wartości około 1,3 mld euro.

W przeliczeniu chodzi o około 5,64 mld zł, nie licząc kosztów postępowania szacowanych na dalsze około 170 mln zł. Orzeczenie obejmuje około 64 mln dawek szczepionki, których Polska wcześniej nie odebrała.

Samo wniesienie apelacji nie oznacza automatycznego zatrzymania wykonania wyroku. Dlatego polska strona złożyła dodatkowy wniosek o zawieszenie jego tymczasowej wykonalności do czasu rozpoznania sprawy przez sąd wyższej instancji.

Spór zdążył już wywołać konsekwencje dla Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej. W ramach egzekucji orzeczenia zajęte zostały wierzytelności należne PAŻP, które EUROCONTROL pobiera od linii lotniczych. Środki te stanowią ponad 80 proc. przychodów agencji. PAŻP sprzeciwiła się zajęciu, podkreślając, że nie jest stroną umowy szczepionkowej ani głównego procesu z Pfizerem.

Postępowanie dotyczące zajęcia dochodów PAŻP jest odrębne od apelacji złożonej przez Polskę w głównej sprawie. Ostatecznie sąd odwoławczy w Brukseli będzie musiał rozstrzygnąć, czy utrzymać obowiązek zapłaty i odbioru szczepionek, zmienić orzeczenie, czy skierować sprawę do ponownego rozpoznania.

Pfizer po kwietniowym wyroku oświadczył, że z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie obowiązującego charakteru umów zawartych podczas pandemii. Koncern nie opublikował dotąd odrębnego stanowiska odnoszącego się do wniesionej przez Polskę apelacji.