Zachowanie mężczyzny zostało zakwalifikowane jako czyny z art. 256 § 1 oraz art. 261 Kodeksu karnego, pozostające w zbiegu określonym w art. 11 § 2 Kodeksu karnego. Przepisy te dotyczą m.in. publicznego propagowania nazizmu oraz znieważenia miejsca upamiętniającego wydarzenia historyczne.

Cudzoziemiec przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia oraz dobrowolnie poddał się karze. Został ukarany grzywną w wysokości 2 tys. zł.

Po zakończeniu czynności procesowych policjanci przekazali 29 lipca zatrzymanego funkcjonariuszom Straży Granicznej, którzy przejęli dalsze czynności w sprawie.

Komendant Placówki Straży Granicznej w Krakowie, kierując się względami bezpieczeństwa i porządku publicznego, wydał wobec obywatela Kolumbii decyzję o zobowiązaniu do powrotu z jednoczesnym orzeczeniem 5-letniego zakazu ponownego wjazdu do Polski i państw strefy Schengen.

Postanowieniem sądu cudzoziemiec zostanie umieszczony w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców, gdzie będzie oczekiwał na realizację decyzji.