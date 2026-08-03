Szczegóły decyzji przedstawił 3 sierpnia 2026 roku minister w Kancelarii Prezydenta RP Mateusz Kotecki. Podkreślił, że prawo łaski jest osobistą prerogatywą głowy państwa, która nie wymaga podpisu premiera.

– Prezydent, podejmując decyzję, zapoznaje się z całością dokumentacji dotyczącej skazanego, w tym z aktami sprawy, wyrokiem sądu i jego uzasadnieniem. Wczytuje się również we wniosek prokuratora generalnego, opinie sądów i wywiad środowiskowy – wyjaśnił Kotecki.

Uprawnienie prezydenta do stosowania prawa łaski wynika z art. 139 Konstytucji RP. Decyzje podejmowane w tym zakresie należą do prerogatyw niewymagających kontrasygnaty prezesa Rady Ministrów, zgodnie z art. 144 ust. 3 ustawy zasadniczej.

Trzy różne sprawy i trzy formy ułaskawienia

Pierwsza decyzja dotyczy osoby skazanej za zniesławienie dokonane za pomocą środków masowego komunikowania. Prezydent darował skazanemu karę pozbawienia wolności oraz środki związane z okresem próby, zarządzając jednocześnie zatarcie skazania.

– Wśród motywów ułaskawienia znalazły się względy humanitarne, podeszły wiek skazanego, pogarszający się stan zdrowia, ustabilizowany tryb życia oraz incydentalny charakter czynu – przekazał przedstawiciel KPRP.

Drugie postanowienie odnosi się do osoby ukaranej za przebywanie podczas imprezy masowej w sektorze innym niż wskazany na bilecie. Karol Nawrocki darował jej środek karny w postaci zakazu wstępu na imprezy masowe oraz zarządził zatarcie skazania.

Kancelaria Prezydenta jako powody wskazała pozytywną opinię środowiskową, stabilny sposób życia i jednorazowy charakter naruszenia prawa. Przepisy ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych przewidują odpowiedzialność za przebywanie w niewłaściwym sektorze i nieopuszczenie go pomimo wezwania uprawnionej osoby.

Najpoważniejsza z rozpoznanych spraw dotyczyła osoby skazanej za zabójstwo połączone z rozbojem oraz inne przestępstwo rozboju. Sądy pierwszej i drugiej instancji miały pozytywnie zaopiniować wnioski dotyczące skazanego.

Prezydent zdecydował o warunkowym przedterminowym zwolnieniu tej osoby z odbywania kary dożywotniego pozbawienia wolności. Ułaskawiony ma zostać objęty okresem próby i dozorem kuratora.

KPRP nie podała danych osobowych żadnej z trzech osób. Rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz wyjaśnił, że kancelaria, zgodnie z dotychczasową praktyką, nie ujawnia nazwisk ułaskawionych bez ich zgody.

Karol Nawrocki po raz pierwszy jako prezydent zastosował prawo łaski 2 lutego 2026 roku. Ułaskawił wówczas trzy osoby, a wobec pięciu kolejnych odmówił skorzystania ze swojej prerogatywy. Następnie 13 kwietnia ułaskawił Weronikę Krawczyk, której dane podano publicznie za jej zgodą.

Po najnowszych decyzjach liczba ułaskawionych przez Karola Nawrockiego wzrosła do siedmiu. Kancelaria podkreśla, że każda sprawa jest rozpatrywana indywidualnie, z uwzględnieniem dokumentacji sądowej, sytuacji osobistej skazanego oraz opinii organów uczestniczących w postępowaniu.