– Ambasador Ukrainy w Polsce Wasyl Bodnar oraz ambasador Ukrainy w Czechach Wasyl Zwarycz mogą zostać mianowani wiceministrami spraw zagranicznych Ukrainy – podała agencja Interfax-Ukraina, relacjonując wystąpienie prezydenta Ukrainy. Użyte sformułowanie wskazuje, że zapowiedziane przesunięcia personalne wymagają jeszcze formalnego zatwierdzenia.

Bodnar kierował ukraińską placówką w Warszawie od końca 2024 roku. Zastąpił Wasyla Zwarycza, który po zakończeniu misji w Polsce został ambasadorem Ukrainy w Czechach. Wcześniej Bodnar był ambasadorem w Turcji, a w latach 2017–2021 pełnił już funkcję wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy.

Kto przejmie ambasadę Ukrainy w Warszawie?

Według źródeł Polskiej Agencji Prasowej wśród osób rozważanych jako następca Bodnara wymieniani są Iryna Wereszczuk oraz Ołeksandr Miszczenko. Wereszczuk jest zastępczynią szefa Kancelarii Prezydenta Ukrainy, natomiast Miszczenko pełni funkcję wiceministra spraw zagranicznych.

Miszczenko zna sprawy polskie z bezpośrednich kontaktów dyplomatycznych. W maju 2026 roku odbył wizytę roboczą w Warszawie, podczas której rozmawiał z przedstawicielami polskiego rządu, sektora obronnego i środowisk eksperckich o bezpieczeństwie regionalnym, wsparciu dla Ukrainy oraz współpracy przemysłów zbrojeniowych obu państw.

Zmiana ambasadora następuje w trudnym okresie relacji polsko-ukraińskich. Warszawa i Kijów prowadzą rozmowy dotyczące bezpieczeństwa, pomocy wojskowej oraz sporów historycznych, w tym poszukiwań i ekshumacji ofiar. Jeszcze w lipcu Bodnar informował, że strona ukraińska liczy na rozpoczęcie w Polsce prac dotyczących pochówków ukraińskiej ludności cywilnej.

Nie podano jeszcze daty formalnego odwołania Bodnara ani terminu przedstawienia jego następcy. Nie opublikowano również dekretu prezydenta Ukrainy przesądzającego o powołaniu dotychczasowego ambasadora na stanowisko wiceministra. Na obecnym etapie pewne jest jednak, że Kijów przygotowuje istotną zmianę personalną w swojej placówce w Warszawie.