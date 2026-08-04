Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydał Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach. Dalszy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski stanowił zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mężczyzna był wcześniej zatrzymany za posiadanie substancji odurzających oraz kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem narkotyków.

Cudzoziemiec został doprowadzony do granicy państwowej i przekazany ukraińskim służbom granicznym. Przez najbliższe 7 lat nie będzie mógł wjechać na terytorium Polski i państw strefy Schengen.