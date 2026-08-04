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Uwaga

Przymusowy powrót obywatela Ukrainy. Zagrożenie dla bezpieczeństwa

Funkcjonariusze Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej doprowadzili do wydalenia z Polski 43-letniego obywatela Ukrainy. Mężczyzna otrzymał również 7-letni zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw strefy Schengen.

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Straż Graniczna, zatrzymanie
Straż Graniczna, zatrzymanie · fot. via strazgraniczna.pl

Decyzję o zobowiązaniu cudzoziemca do powrotu wydał Komendant Placówki Straży Granicznej w Białej Podlaskiej na wniosek Komendanta Miejskiego Policji w Siedlcach. Dalszy pobyt obywatela Ukrainy na terytorium Polski stanowił zagrożenie dla ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego. Mężczyzna był wcześniej zatrzymany za posiadanie substancji odurzających oraz kierowanie pojazdem mechanicznym pod wpływem narkotyków.

Cudzoziemiec został doprowadzony do granicy państwowej i przekazany ukraińskim służbom granicznym. Przez najbliższe 7 lat nie będzie mógł wjechać na terytorium Polski i państw strefy Schengen.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

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