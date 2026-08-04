Pierwszego dnia tego okresu odnotowano 142 zgony, następnego 179, a 30 czerwca – 156. Dla porównania 24 czerwca, jeszcze przed kulminacją fali gorąca, zespoły ratownictwa medycznego stwierdziły 84 zgony, natomiast 10 lipca – 88. Dane resortu przytoczył „Fakt”.

– Dane dotyczące funkcjonowania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego wskazują, że w okresie ostatniej fali upałów odnotowano wzrost obciążenia jednostek systemu, w szczególności zespołów ratownictwa medycznego oraz szpitalnych oddziałów ratunkowych – przekazało Ministerstwo Zdrowia dziennikowi.

Nie oznacza to jednak, że wszystkie 477 osób zmarły bezpośrednio wskutek wysokiej temperatury. Są to zgony stwierdzone przez ratowników w dniach ekstremalnego obciążenia systemu.

Rekord 40,5°C padł dzień wcześniej, niż podano

W pierwotnych doniesieniach pojawiła się informacja, że rekord temperatury został ustanowiony 29 czerwca. Oficjalne dane Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej wskazują jednak, że najwyższą temperaturę w historii pomiarów na polskich stacjach synoptycznych – 40,5°C – zanotowano 28 czerwca 2026 roku w Słubicach. Poprzedni absolutny rekord został przekroczony o 0,3°C.

Największą liczbę zgonów stwierdzonych przez zespoły ratownictwa medycznego odnotowano dzień później – 29 czerwca. Było ich 179. Z kolei 30 czerwca karetki wykonały 7335 najpilniejszych wyjazdów w kodzie pierwszym, oznaczającym bezpośrednie zagrożenie życia. Rekord całkowitej liczby interwencji padł 1 lipca, kiedy zespoły ratownictwa medycznego wyjeżdżały 13 874 razy.

Na początku sierpnia do Polski ponownie napłynęło gorące powietrze. IMGW wydał ostrzeżenia przed temperaturami dochodzącymi miejscami do 37°C, a najgorętszym dniem w części kraju miała być środa, 5 sierpnia.

Warto przypomnieć, że podczas upałów należy regularnie pić wodę, ograniczać wysiłek fizyczny w najgorętszych godzinach, unikać alkoholu oraz zwracać szczególną uwagę na dzieci, seniorów i osoby przewlekle chore. Objawy takie jak silne osłabienie, zawroty głowy, ból głowy, zaburzenia świadomości lub dotkliwe pragnienie mogą świadczyć o przegrzaniu albo udarze cieplnym i wymagają szybkiej reakcji.