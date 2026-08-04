Z końcem czerwca rząd Donalda Tuska zakończył pakiet rozwiązań dumnie nazwany CPN (Ceny Paliw Niżej). Tym samym przestała obowiązywać obniżona stawka VAT na paliwa i cena maksymalna. Wcześniej rząd wycofał się z obniżonej akcyzy na paliwa. Tym samym ceny paliw na stacjach poszybowały w górę. Dziś za litr benzyny trzeba zapłacić nawet ponad 8 zł.

Decyzję polskiego rządu odnotowała niemiecka prasa. Jak zauważa dziennik „B.Z.” sprawiła ona, że wielu kierowców z Berlina i Brandenburgii przestało przyjeżdżać do Polski po paliwo, bo przestało się im to opłacać.

- „Zmniejszenie różnicy cenowej przełożyło się na mniejszy ruch na polskich stacjach położonych przy granicy”

- donosi gazeta.

Wedle relacji dziennika, tankowanie w Polsce jest jeszcze opłacalne jedynie dla mieszkańców przygranicznych miejscowości.