Wałerij Załużny: Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO

Słowa Załużnego, który zabrał głos w czasie narady ukraińskich ambasadorów na temat integracji euroatlantyckiej, cytuje „Europejska Prawda”. Były szef ukraińskiej armii przypomniał, że przez 12 lat zajmował się wdrażaniem standardów NATO.

- „Co roku słuchałem opowieści, że zaraz, zaraz wejdziemy do NATO. Nigdy, niestety, do niego nie wejdziemy”

- stwierdził.

Przekonywał przy tym, że standardy NATO są przestarzałem, a Sojusz opiera się na doktrynach wywodzących się jeszcze z czasów II wojny światowej. Dlatego jego zdaniem Ukraina powinna szukać gwarancji bezpieczeństwa w powstających w Europie strukturach bezpieczeństwa. Wskazał m.in. na kierowane przez Wielką Brytanię Połączone Siły Ekspedycyjne.