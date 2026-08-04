Dzień: wtorek, 4 sierpnia 2026 Imieniny: Dominika, Jana, Protazego

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XVIII tygodnia okresu zwykłego

Ukraina

Wałerij Załużny: Ukraina nigdy nie wejdzie do NATO

Były naczelny dowódca Sił Zbrojnych Ukrainy, obecnie ambasador Ukrainy w Wielkiej Brytanii Wałerij Załużny jest przekonany, że jego kraj nigdy nie stanie się członkiem Sojuszu Północnoatlantyckiego. W jego przekonaniu Kijów powinien skupić się na zagwarantowaniu sobie gwarancji bezpieczeństwa w ramach tworzących się europejskich struktur obronnych.

1 min czytania
Fot. screenshot - YouTube (Głos ze Wschodu)
Fot. screenshot - YouTube (Głos ze Wschodu)

Słowa Załużnego, który zabrał głos w czasie narady ukraińskich ambasadorów na temat integracji euroatlantyckiej, cytuje „Europejska Prawda”. Były szef ukraińskiej armii przypomniał, że przez 12 lat zajmował się wdrażaniem standardów NATO.

- „Co roku słuchałem opowieści, że zaraz, zaraz wejdziemy do NATO. Nigdy, niestety, do niego nie wejdziemy”

- stwierdził.

Przekonywał przy tym, że standardy NATO są przestarzałem, a Sojusz opiera się na doktrynach wywodzących się jeszcze z czasów II wojny światowej. Dlatego jego zdaniem Ukraina powinna szukać gwarancji bezpieczeństwa w powstających w Europie strukturach bezpieczeństwa. Wskazał m.in. na kierowane przez Wielką Brytanię Połączone Siły Ekspedycyjne. 

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej