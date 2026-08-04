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Polityka

Tusk chciał uderzyć w prezydenta. Szybka riposta internautów

Premier Donald Tusk chciał zaatakować prezydenta, korzystając z emocji wywołanych ułaskawieniem Piotra Staruchowicza ps. „Staruch”. W odpowiedzi internauci przypomnieli szefowi rządu historię ułaskawienia przez Lecha Wałęsę Andrzeja Z. ps. Słowik” – jednego z liderów mafii pruszkowskiej.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Karol Nawrocki)

Prezydent Karol Nawrocki udzielił aktu łaski Piotrowi Staruchowiczowi ps. „Staruch”. Mężczyzna jest jednym z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa. Został ukarany przez sąd dwuletnim zakazem wstępu na imprezy masowe, czyli tzw. zakazem stadionowym. To kara za to, że w czasie meczu Motoru Lublin z Legią Warszawa w marcu ub. roku przebywał na ogrodzeniu stadionu.

Decyzję prezydenta do ataku na niego postanowili wykorzystać rządzący. Za pośrednictwem mediów społecznościowych szpilkę głowie państwa chciał wbić premier Donald Tusk.

- „Niektóre ułaskawienia mówią więcej o prezydentach niż ich wszystkie przemówienia razem wzięte”

- napisał.

W reakcji na wpis szefa rządu inicjator akcji Stoimy Dla CPK Adam Czarnecki przypomniał historię ułaskawienia „Słowika” przez Lecha Wałęsę.

- „A tu Donald Tusk na zdjęciu z Lechem Wałęsą, który w 1993 ułaskawił gangusa Słowika. Co więcej, Słowik o ułaskawienie wystąpił w czasie, gdy ukrywał się przed policją - nie wrócił z więziennej przepustki.  To nie przeszkadzało Wałęsie Słowika ułaskawić. Bohater Pana Tuska...”

- napisał.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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