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Kto na premiera, jeśli wybory wygra KO? Polacy nie chcą Tuska

Co, gdyby to jednak Koalicja Obywatelska sformułowała po wyborach koalicję rządzącą i to polityk tego ugrupowania miałby zostać premierem? Nawet w takiej sytuacji Polacy nie chcę, by na czele rządu stanął Donald Tusk, wskazując zamiast niego na Radosława Sikorskiego.

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Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Radosław Sikorski - kanał oficjalny i Alex Majewski)
Fot. screenshot: YouTube (Donald Tusk - kanał oficjalny, Radosław Sikorski - kanał oficjalny i Alex Majewski)

Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie „Super Expressu” badanie, w którym zapytano Polaków, na kogo, jako na kolejnego premiera, powinna wskazać Koalicja Obywatelska, gdyby po wyborach parlamentarnych utrzymała władzę. Wyniki zaskakują, bo większość respondentów nie pomyślała o urzędującym premierze Donaldzie Tusku.

35 proc. badanych wskazało na wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Dopiero za nim pojawił się premier Donald Tusk, na którego wskazało 29 proc. uczestników badania. 16 proc. ankietowanych uważa, że w przypadku zwycięstwa KO premierem powinien zostać Rafał Trzaskowski. 

Źródło: Super Express, Fronda.pl

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