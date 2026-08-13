Instytut Badań Pollster przeprowadził na zlecenie „Super Expressu” badanie, w którym zapytano Polaków, na kogo, jako na kolejnego premiera, powinna wskazać Koalicja Obywatelska, gdyby po wyborach parlamentarnych utrzymała władzę. Wyniki zaskakują, bo większość respondentów nie pomyślała o urzędującym premierze Donaldzie Tusku.

35 proc. badanych wskazało na wicepremiera i ministra spraw zagranicznych Radosława Sikorskiego. Dopiero za nim pojawił się premier Donald Tusk, na którego wskazało 29 proc. uczestników badania. 16 proc. ankietowanych uważa, że w przypadku zwycięstwa KO premierem powinien zostać Rafał Trzaskowski.