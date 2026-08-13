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Uwaga

Zastrzeżenie numeru PESEL może uchronić od kłopotów. Jak to zrobić?

W związku z atakiem na firmę MyDr, w wyniku którego wyciekły dane nawet 19 mln Polaków, warto zastrzec swój numer PESEL. To bardzo prosta i szybka czynność, która może ustrzec nas przed wieloma nieprzyjemnościami.

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Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo
Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo

Dzięki zastrzeżeniu numeru PESEL nikt nie będzie mógł wykorzystać go – na przykład do zaciągnięcia kredytu – bez naszej wiedzy. Możemy to zrobić osobiście w urzędzie gminy, banku lub urzędzie pocztowym, w aplikacji mObywatel lub na stronie obywatel.gov.pl  (zakładka „Zastrzeż PESEL”). W aplikacji możemy sprawdzić też, kto i kiedy weryfikował nasz numer PESEL.

Jeżeli chcemy zastrzec PESEL w urzędzie, koniecznie musimy wciąć ze sobą dowód osobisty lub paszport i wypełnić specjalny wniosek. 

O zastrzeżenie PESEL-u zaapelował po wczorajszym cyberataku wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. 

- „Mamy dzisiaj jasny przekaz do społeczeństwa: zastrzeż PESEL bez względu na to czy jesteś na jakichś listach, czy nie. Miej świadomość higieny cyfrowej, dwuskładnikowe uwierzytelnienie, podstawowa odpowiedzialność”

- zachęcał.

- „Każda osoba w Polsce powinna mieć zastrzeżony PESEL. Można to zrobić w mObywatelu, można zrobić to w urzędzie miasta. To jest bardzo banalna sprawa, w mObywatelu w kilka sekund, do urzędu trzeba pojechać, można podpisać oświadczenie”

- dodał.

Źródło: Tvn24.pl, Fronda.pl

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