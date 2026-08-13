Hostie odnaleziono na trawie w pobliżu kościoła. Sprawą zajęli się karabinierzy z Cattoliki, którzy próbują ustalić tożsamość sprawców.

W reakcji na to wstrząsające zdarzenie, duchowni z parafii zaapelowali do wiernych o modlitwę wynagradzającą oraz modlitwę w intencji sprawców profanacji.

Zgodnie z kan. 1367 Kodeksu Prawa Kanonicznego, sprawca profanacji Najświętszego Sakramentu zaciąga na siebie karę ekskomuniki latae sententiae – przez sam czyn, bez konieczności jej formalnego wymierzenia. Konieczne jest przy tym spełnienie szeregu warunków, jak na przykład świadomość czy wolność od przymusu. Jeżeli sprawcy byli katolikami i zachodziły takie okoliczności, wyłączyli się oni ze wspólnoty Kościoła.