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Kościół

Wyrwali tabernakulum i rozrzucili hostie. Szokująca profanacja we Włoszech

Do przerażającej profanacji doszło 7 sierpnia w kościele San Giorgio in Conca w Montalbano. Sprawcy wyrwali tabernakulum i rozrzucili przed kościołem przechowywane w nim, konsekrowane hostie.

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Fot. Brams za: Wikipedia CC 4.0
Fot. Brams za: Wikipedia CC 4.0

Hostie odnaleziono na trawie w pobliżu kościoła. Sprawą zajęli się karabinierzy z Cattoliki, którzy próbują ustalić tożsamość sprawców.

W reakcji na to wstrząsające zdarzenie, duchowni z parafii zaapelowali do wiernych o modlitwę wynagradzającą oraz modlitwę w intencji sprawców profanacji. 

Zgodnie z kan. 1367 Kodeksu Prawa Kanonicznego, sprawca profanacji Najświętszego Sakramentu zaciąga na siebie karę ekskomuniki latae sententiae – przez sam czyn, bez konieczności jej formalnego wymierzenia. Konieczne jest przy tym spełnienie szeregu warunków, jak na przykład świadomość czy wolność od przymusu. Jeżeli sprawcy byli katolikami i zachodziły takie okoliczności, wyłączyli się oni ze wspólnoty Kościoła. 

Źródło: Niedziela.pl, Fronda.pl

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