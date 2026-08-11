Kard. Ryś z nową funkcją w Watykanie. Zajmie się finansami

Członkami Rady ds. Ekonomicznych zostali: kard. Grzegorz Ryś, metropolita krakowski; kard. Ladislav Nemet SVD, arcybiskup Belgradu (Serbia); kard. Jean-Paul Vesco OP, arcybiskup Algieru (Algieria); kard. Roberto Repole, metropolita Turynu i biskup Susy (Włochy).

W gronie nominowanych znaleźli się także wybitni naukowcy: Denis Duverne, przewodniczący Rady Nadzorczej Fondation pour la Recherche Médicale; Gisela Liechtenstein, dyrektor generalna Industrie und Finanzkontor Etablissement; Paolo Nusiner, dyrektor generalny Dyrekcji ds. Spraw Ogólnych Dykasterii ds. Komunikacji; Elena Wettstein Principato, kierownik ds. zarządzania sprzedażą w Europe International w ramach UBS Group AG.

Ponadto Papież potwierdził w składzie wspomnianego organu gospodarczego: na stanowisku koordynatora – kard. Reinharda Marxa, metropolitę Monachium i Fryzyngi (Niemcy); na stanowisku wicekoordynatora – profesor Charlotte Kreuter-Kirchhof, kierującą Katedrą Prawa Publicznego Niemieckiego i Zagranicznego, Prawa Międzynarodowego oraz Prawa Europejskiego na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Heinricha Heinego w Düsseldorfie (Niemcy); stanowiska członków – kardynałowie: Odilo Pedro Scherer, arcybiskup São Paulo (Brazylia); Gérald Cyprien Lacroix z Instytutu Świeckiego Piusa X, arcybiskup Quebecu (Kanada); Joseph William Tobin CSsR, arcybiskup Newark (Stany Zjednoczone); wybitni doktorzy Leslie Jane Ferrar, powiernik archidiecezji Westminster (Wielka Brytania) oraz Alberto Minali, dyrektor generalny REVO Insurance; sekretarz: ks. Brian Edwin Ferme.