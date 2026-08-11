W czasie jednego ze spotkań z wyborcami lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki podkreślił, że nie wyklucza potencjalnej współpracy ze Sławomirem Mentzenem.

- „Sławomir Mentzen jest jak najbardziej częścią obozu patriotycznego, wyobrażam sobie z nim współpracę”

- stwierdził były premier.

Taką współpracę wyklucza jednak sam Mentzen.

- „Nie będzie żadnej współpracy dopóki nie zmienicie swojego nastawienia! Nie będę współpracować z ludźmi, którzy chcą doprowadzić do katastrofy budżetowej!”

- napisał współprzewodniczący Konfederacji.