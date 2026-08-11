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Polityka

Mentzenowi bliżej do Tuska? Polityk wyklucza współpracę z Morawieckim

Przed wyborami prezydenckimi podawał piwo Radosławowi Sikorskiemu i Rafałowi Trzaskowskiemu. Teraz, przed wyborami parlamentarnymi, Sławomir Mentzen wyklucza współpracę z Mateuszem Morawieckim.

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Fot. screesnhot: YouTube (Rymanowski Live, @gazetapl)
Fot. screesnhot: YouTube (Rymanowski Live, @gazetapl)

W czasie jednego ze spotkań z wyborcami lider stowarzyszenia Rozwój Plus Mateusz Morawiecki podkreślił, że nie wyklucza potencjalnej współpracy ze Sławomirem Mentzenem.

- „Sławomir Mentzen jest jak najbardziej częścią obozu patriotycznego, wyobrażam sobie z nim współpracę”

- stwierdził były premier.

Taką współpracę wyklucza jednak sam Mentzen.

- „Nie będzie żadnej współpracy dopóki nie zmienicie swojego nastawienia! Nie będę współpracować z ludźmi, którzy chcą doprowadzić do katastrofy budżetowej!”

- napisał współprzewodniczący Konfederacji.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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