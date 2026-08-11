Premier ogłosił zmiany w rządzie. Minister odchodzi

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej przekazał, że minister Berek zwrócił się do niego z prośbą o zwolnienie z dotychczasowych obowiązków.

- „Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj nadal tak jest”

- powiedział Donald Tusk.

Następnie podziękował ministrowi za dotychczasową pracę.

- „Nie jest osobą, która jest mistrzem chwaleniu się publicznie, jest mistrzem w wielu innych sprawach i bardzo to wszyscy doceniamy”

- stwierdził.

Wskazał na przygotowany przez Berka raport na temat prac rządu.

- „Mam w ręku priorytety Rady Ministrów, to jest raport za kolejny kwartał i to są dziesiątki spraw. No i tak jak powiedziałem, może nie najlepiej sprzedajemy publicznie informacje na ten temat, ale to są dziesiątki spraw, które się zmieniły na lepsze w Polsce. Także dzięki pracy i koordynacji pana Berka”

- przekonywał.

Obowiązki ministra Berka przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska.