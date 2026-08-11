Premier ogłosił zmiany w rządzie. Minister odchodzi

Przewodniczący Koalicji Obywatelskiej przekazał, że minister Berek zwrócił się do niego z prośbą o zwolnienie z dotychczasowych obowiązków.
- „Jak wiecie, był moją prawą ręką. Dzisiaj nadal tak jest”
- powiedział Donald Tusk.
Następnie podziękował ministrowi za dotychczasową pracę.
- „Nie jest osobą, która jest mistrzem chwaleniu się publicznie, jest mistrzem w wielu innych sprawach i bardzo to wszyscy doceniamy”
- stwierdził.
Wskazał na przygotowany przez Berka raport na temat prac rządu.
- „Mam w ręku priorytety Rady Ministrów, to jest raport za kolejny kwartał i to są dziesiątki spraw. No i tak jak powiedziałem, może nie najlepiej sprzedajemy publicznie informacje na ten temat, ale to są dziesiątki spraw, które się zmieniły na lepsze w Polsce. Także dzięki pracy i koordynacji pana Berka”
- przekonywał.
Obowiązki ministra Berka przejmie dotychczasowa prezes Rządowego Centrum Legislacji Joanna Knapińska.
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