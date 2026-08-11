Największą rozpoznawalność Klementyna Suchanow zdobyła jako jedna z liderek tzw. „Strajku Kobiet”. Później było o niej głośno za sprawą relacji inne znanego aktywisty, tzw. „Margot”, który oskarżył ją o „stosowanie przemocy seksualnej” wobec niego. Po przejęciu władzy przez rząd Donalda Tuska aktywistka została nawet „ekspertem” rządowej komisji ds. rosyjskich, z której została odwołana w związku z odmową udzielenia jej dostępu do informacji niejawnych przez ABW.

W ramach swojej aktywności Suchanow wielokrotnie pomawiała mec. Bartosza Lewandowskiego. Teraz skazał ją za to Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia, ale jednocześnie… odstąpił od wymierzenia kary.

- „Właśnie dowiedziałem się, że Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie potwierdził fakt wielokrotnego zniesławiania mnie przez Klementynę Suchanow i podawanie na mój temat nieprawdy co do rzekomych moich związków z Rosją, a także rosyjskimi służbami. Uwzględniając specyfikę portalu X Sąd odstąpił jednak od wymierzenia oskarżonej kary, jednakże zobowiązał do podania wyroku do publicznej wiadomości oraz zapłaty nawiązki na rzecz jednego z hospicjów”

- napisał mec. Lewandowski.

Adwokat zaznaczył, że Suchanow „nie przedstawiła przed sądem najmniejszego dowodu na poparcie stawianych tez o moich rzekomych związkach z Rosją czy służbami rosyjskimi”.

- „Po zapoznaniu się z uzasadnieniem pisemnym podejmę decyzję czy będę składał apelację i domagał się orzeczenia wobec Klementyny Suchanow kary w instancji odwoławczej”

- zapowiedział prawnik.