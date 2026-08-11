Zbiórka podpisów rozpoczęła się 30 lipca i potrwa do 28 września. Dotychczas udało się zebrać 27,5 tys. podpisów. O postępach informuje organizator akcji Maciej Wilk. W stolicy uruchomiono punkty zbierania podpisów, możliwe jest również wysyłanie ich pocztą.

Aby możliwe było przeprowadzenie referendum konieczne jest zebranie około 132 tys. podpisów, jednak ich ostateczna liczba zostanie jeszcze potwierdzona przez komisarza wyborczego.

Ponadto konieczne jest, aby udział w referendum – o ile do niego dojdzie – wzięło 3/5 uprawnionych do głosowania mieszkańców Warszawy. Oznacza to, że aby referendum było wiążące, udział w nim musi wziąć około 450 tys. Warszawiaków.

Jeśli do referendum dojdzie, to będzie to pierwsze takie głosowanie w Warszawie od 2013 roku. Wówczas próbowano odwołać prezydenta miasta Hannę Gronkiewicz-Waltz, do czego nie doszło właśnie ze względu na zbyt niską frekwencję – do urn poszło około 25 proc. uprawnionych do głosowania.

Rządzący wówczas Polską Donald Tusk zastosował taktykę polegającą na zniechęcaniu do brania udziału w referendum. Taką samą taktykę KO zastosowała w celu obrony prezydenta Krakowa Aleksandra Miszalskiego. Przyniosło to jednak fatalny skutek, ponieważ przeciwnicy Miszalskiego gromadnie ruszyli do urn, zaś jego zwolennicy zostali w domach. W rezultacie Miszalski został odwołany przytłaczającą liczbą głosów.