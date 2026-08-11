Po rozłamie w PiS i odejściu z tego ugrupowania Mateusza Morawieckiego pojawiły się głosy, że jest to akcja mająca na celu utrzymanie Donalda Tuska u władzy. Tylko czy taka narracja ma jakiekolwiek oparcie w statystyce?

Jak wskazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski, dla Tuska samodzielny start Morawieckiego w wyborach jest bez znaczenia. Niezależnie od decyzji byłego premiera, Tusk i jego ekipa w każdym wariancie traci władzę.

Sondaż analizuje dwa scenariusze: scenariusz, w którym w wyborach startuje wyłącznie PiS z Morawieckim na pokładzie oraz scenariusz, w którym PiS i Morawiecki startują w wyborach niezależnie od siebie.

W pierwszym wariancie – tj. start Morawieckiego z list PiS – Koalicja Obywatelska wygrywa, zdobywając 28,7 proc. głosów, co oznacza spadek o 0,7 punktu procentowego. Drugie jest Prawo i Sprawiedliwość, na które głos chce oddać 21,4 proc., co wiąże się z minimalnym spadkiem rzędu 0,1 punktu procentowego.

Trzecie miejsce zajmuje Konfederacja, na którą głos oddałoby 12,4 proc. badanych, czwarte – Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna z wynikiem 8,8 procent, piąte (ostatnie gwarantujące miejsce w Sejmie) – Lewica z poparciem 7,1 proc. ankietowanych.

Poza Sejmem za to znajdzie się większość obecnych koalicjantów Tuska. Polskie Stronnictwo Ludowe uzyskało 4,6 proc. poparcia, Partia Razem 4,1 proc., a Polska 2050 jedynie 1,6 proc. Odsetek niezdecydowanych wynosi 11,2 proc.

Co gdyby Morawiecki wystartował samodzielnie? Z perspektywy wyniku formacji Tuska nie zmienia to nic – KO liczyć może na 28,7 proc. głosów.

Drugi PiS zdobywa jednak tylko 17,8 proc. głosów. Na Konfederację głos oddałoby 10,6 proc. Polaków, na formację Brauna – 9,6 proc., zaś na Lewicę – 7,2 proc. Morawiecki ze swoim ugrupowaniem uzyskałby zaś 6,8 proc. poparcia, wchodząc tym samym do Sejmu.

Ponownie poza Sejmem znalazłyby się PSL, Partia Razem i Polska 2050, notując odpowiednio 4,8 proc, 3,5 proc. oraz – w przypadku ugrupowania Szymona Hołowni – jedynie 0,6 proc. poparcia.

Nieznacznie zmniejsza się także grupa wyborców niezdecydowanych, która wynosi 10,3 proc.