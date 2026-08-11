Wiele wskazuje na to, że strategia Irańczyków zakłada uwikłanie Trumpa w konflikt zbrojny co najmniej do momentu tzw. „midterms” – wyborów do kongresu, w których Republikanie mogą ponieść klęskę.

Nie jest jasne, na jakim etapie znajdują się obecnie negocjacje. Trump regularnie twierdzi, że pokój jest na wyciągnięcie ręki, a rokowania przebiegają bardzo dobrze. Z kolei co innego mówią Irańczycy – ich szef MSZ Abbas Aragczi poinformował, że nie są prowadzone obecnie żadne bezpośrednie rozmowy. Amerykanie i Irańczycy komunikują się zaś wyłącznie przez pośredników.

Niedawno z kolei Iran opublikował swoją listę żądań mających na celu doprowadzenie do otwarcia cieśniny Ormuz. Na liście znajdują się m.in. całkowite zniesienie sankcji oraz wypłata odszkodowań wojennych na rzecz Iranu.

Na to ostatnie zdecydował się publicznie zareagować Trump, w swoim stylu publikując wpis na platformie społecznościowej Truth Social.

„Widzę, że przedstawiciele Islamskiej Republiki Iranu domagają się odszkodowania za szkody (...) mimo, że nigdy nie zostało to wspomniane podczas naszych negocjacji ani spotkań!” – czytamy we wpisie Trumpa.

„To ciekawa myśl, ponieważ teraz również ja domagam się odszkodowania od Iranu” – pisze dalej Trump.

Amerykański prezydent stwierdził, że będzie dążył do uzyskania odszkodowania za „wszystkich ludzi, których zabili i ranili” oraz za „wiele konfliktów, z których są znani”.

Dodał też, że „należy wypłacić” odszkodowanie rodzinom „setek tysięcy niewinnych protestujących, których Iran zabił w ciągu ostatnich 50 lat, nie wspominając o 52 tys. zabitych w ciągu ostatnich pięciu miesięcy”.