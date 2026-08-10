- „Dzisiejszy radykalny brak poparcia dla Tuska i jego rządu to zapowiedź zmiany władzy”

- stwierdził Jarosław Kaczyński.

Podkreślił, że kiedy jego obóz polityczny wróci do władzy, w Polsce powstaną instytucje, które zagwarantują bezpieczeństwo demokracji i praworządności oraz uniemożliwią takie działania, jak „zajmowanie telewizji czy prokuratury”.

Odnosząc się do samej katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński stwierdził, iż „bardzo prawdopodobnym jest”, że była ona efektem zbrodni zrealizowanej przez rosyjskie władze. Zapewnił, że pewnego dnia ci, którzy „stali za tą zbrodnią”, poniosą karę.

- „Rosja jest poza naszym zasięgiem, ale tych w Polsce złapiemy i ukarzemy”

- powiedział.