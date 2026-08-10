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Prawo i Sprawiedliwość

Prezes PiS: To zapowiedź zmiany władzy

Jak co miesiąc, delegacja PiS z Jarosławem Kaczyńskim na czele upamiętniła dziś w Warszawie ofiary katastrofy smoleńskiej. Mimo tradycyjnych prób zakłócenia wydarzenia przez agresywnych prowokatorów, prezes PiS wygłosił przemówienie, w którym odniósł się do ogólnej sytuacji w kraju.

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Fot. za: X.com (@pisorgpl)
Fot. za: X.com (@pisorgpl)

- „Dzisiejszy radykalny brak poparcia dla Tuska i jego rządu to zapowiedź zmiany władzy”

- stwierdził Jarosław Kaczyński.

Podkreślił, że kiedy jego obóz polityczny wróci do władzy, w Polsce powstaną instytucje, które zagwarantują bezpieczeństwo demokracji i praworządności oraz uniemożliwią takie działania, jak „zajmowanie telewizji czy prokuratury”.

Odnosząc się do samej katastrofy smoleńskiej, Jarosław Kaczyński stwierdził, iż „bardzo prawdopodobnym jest”, że była ona efektem zbrodni zrealizowanej przez rosyjskie władze. Zapewnił, że pewnego dnia ci, którzy „stali za tą zbrodnią”, poniosą karę.

- „Rosja jest poza naszym zasięgiem, ale tych w Polsce złapiemy i ukarzemy”

- powiedział.

Źródło: RMF24.pl, Fronda.pl

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