Zjednoczenie prawicy. Prezes PiS zwrócił się do prezydenta

O udziale prezydenta w tym procesie Jarosław Kaczyński mówił przy okazji dzisiejszych uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.

- „Ja prezydenta swego czasu o to prosiłem i mam nadzieję, że to podejmie. Krótko mówiąc, byłoby bardzo dobrze, żeby prezydent się za to energicznie wziął”

- powiedział.

Jednym z pomysłów na zjednoczenie sił prawicy przed najbliższymi wyborami jest prawicowy pakt senacki, który umożliwiłby konserwatywnym ugrupowaniom zdobycie większości w wyższej izbie parlamentu. Zarówno PiS, jak i Konfederacja wskazują, że liczą na patronat głowy państwa nad tą inicjatywą.