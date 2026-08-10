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Polityka

Zjednoczenie prawicy. Prezes PiS zwrócił się do prezydenta

Prezes PiS Jarosław Kaczyński wyraził nadzieję na zaangażowanie prezydenta w proces jednoczenia prawicy przed wyborami parlamentarnymi.

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Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Karol Nawrocki)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Karol Nawrocki)

O udziale prezydenta w tym procesie Jarosław Kaczyński mówił przy okazji dzisiejszych uroczystości upamiętniających ofiary katastrofy smoleńskiej.

- „Ja prezydenta swego czasu o to prosiłem i mam nadzieję, że to podejmie. Krótko mówiąc, byłoby bardzo dobrze, żeby prezydent się za to energicznie wziął”

- powiedział.

Jednym z pomysłów na zjednoczenie sił prawicy przed najbliższymi wyborami jest prawicowy pakt senacki, który umożliwiłby konserwatywnym ugrupowaniom zdobycie większości w wyższej izbie parlamentu. Zarówno PiS, jak i Konfederacja wskazują, że liczą na patronat głowy państwa nad tą inicjatywą. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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