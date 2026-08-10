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Poniedziałek XIX tygodnia okresu zwykłego

Wiara

Słowo Boże na poranek. „Kto kocha swoje życie, straci je”

„Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne” – czytamy w dzisiejszym fragmencie Ewangelii wg św. Jana.

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Carl Heinrich Bloch – Kazanie na górze
Carl Heinrich Bloch – Kazanie na górze · fot. Fot. wikipedia - domena publiczna

I Czytanie – 2 Kor 9, 6-10

Czytanie z Drugiego Listu Świętego Pawła Apostoła do Koryntian 

Bracia: 

Kto skąpo sieje, ten i skąpo zbiera, kto zaś hojnie sieje, ten hojnie też zbierać będzie. Każdy niech przeto postąpi tak, jak mu nakazuje jego własne serce, nie żałując i nie czując się przymuszonym, albowiem radosnego dawcę miłuje Bóg. 

A Bóg może zlać na was całą obfitość łaski, tak byście mając wszystkiego i zawsze pod dostatkiem, bogaci byli we wszystkie dobre uczynki, według tego, co jest napisane: «Rozproszył, dał ubogim, sprawiedliwość Jego trwa na wieki». 

Ten zaś, który daje siewcy ziarno do zasiewu i chleb do jedzenia, dostarczy również wam ziarna i rozmnoży je, i zwiększy plon waszej sprawiedliwości.

 

Oto słowo Boże.

 

Ewangelia –  J 12, 24-26

Słowa Ewangelii według Świętego Jana 

Jezus powiedział do swoich uczniów: 

«Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno, ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec».

 

Oto słowo Pańskie.

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