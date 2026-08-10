Sondaż: Polacy zaniepokojeni sporem Tuska i Nawrockiego

Jak wskazują wyniki sondażu przeprowadzonego przez pracownię Opinia 24 na zlecenie RMF FM, Polacy z niepokojem patrzą na spór Donalda Tuska i Karola Nawrockiego. Respondenci uważają, że negatywnie wpływa to na bezpieczeństwo kraju.

„Jaki wpływ, Pana/i zdaniem, mają obecne relacje między rządem a Prezydentem na bezpieczeństwo Polski?” – tak brzmiało pytanie, jakie usłyszeli respondenci.

51 proc. uczestników badania uważa, że spór ten negatywnie wpływa na bezpieczeństwo kraju. Na wymienione pytanie 31 proc. odpowiedziało, że wpływ ten jest „raczej negatywny”, zaś 20 proc., że jest on „zdecydowanie negatywny”.

Jedynie 13 proc. ankietowanych uważa, że wpływ ten jest pozytywny, z czego 11 proc. wybrało w tym zakresie odpowiedź „raczej”, zaś 2 proc. odpowiedź „zdecydowanie”.

18 proc. ankietowanych uważa, że relacje na linii rząd-prezydent nie mają istotnego wpływu na bezpieczeństwo Polski, natomiast kolejne 18 proc. nie potrafiło jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie.

Ponadto, jak wskazują wyniki sondażu, ocena wymienionej kwestii w dużej mierze zależy od wieku. Najmłodsi respondenci (grupa 18-24 lata) najczęściej pozytywnie oceniają relacje Tuska i Nawrockiego – odsetek wynosi 20 proc. Z kolei w grupie ankietowanych powyżej 60 roku życia jedynie 7 proc. uważa, że spór Nawrockiego i Tuska pozytywnie wpływa na bezpieczeństwo Polski.

Osoby z wyższym wykształceniem najczęściej wskazują na negatywny wpływ relacji rządu z prezydentem (59 proc.). Wśród osób z wykształceniem podstawowym odsetek ten wynosi 39 proc.

Ponadto – co zdecydowanie nie powinno dziwić – zbieżny pogląd na tę kwestię mają wyborcy PiS i KO. Ci pierwsi, dostrzegając powagę sytuacji, za spadek bezpieczeństwa winić będą Tuska, a ci drudzy – Nawrockiego. Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości 13 proc. wskazuje na pozytywny wpływ relacji rządu z prezydentem, a 60 proc. na negatywny. W elektoracie Koalicji Obywatelskiej pozytywną ocenę wyraża 6 proc., zaś negatywną – 76 proc.

Z kolei 10 proc. wyborców dostrzega pozytywny wpływ sporu Tuska i Nawrockiego na bezpieczeństwo kraju, zaś 53 proc. – negatywny.