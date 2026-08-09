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Polityka

Skandal na antenie TVP Info. Tak obrażano głowę państwa

Do niebywale skandalicznego zdarzenia doszło na antenie TVP Info w likwidacji. Dorota Wysocka-Schnepf gościła w swoim programie b. premiera Kazimierza Marcinkiewicza, która zaczął pomawiać głowę państwa. „Nawrocki ćpa” – wypalił skompromitowany polityk.

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Fot. screenshot: X.com (@chrzanikx)
Fot. screenshot: X.com (@chrzanikx)

Prezydent Karol Nawrocki nie ukrywa swojego uzależnienia od nikotyny. Zamiast po tradycyjne papierosy, sięga jednak po saszetki nikotynowe. W Polsce, choć szeroko dostępny, jest to produkt słabo znany, co daje politycznym przeciwnikom prezydenta pole do skandalicznych insynuacji. Teraz takie insynuacje padły na antenie TVP Info w likwidacji, gdzie w swoim programie Dorota Wysocka-Schnepf gościła Kazimierza Marcinkiewicza.

- „Pani redaktor, jak mieszkałem w dużym akademiku, (...) na studiach we Wrocławiu, w Słowiance, to oczywiście byli tam narkomani. No i ja wiem, jak wygląda człowiek po przedawkowaniu”

- zaczął swój wywód były premier.

- „Myśli pan, że to się to za tym kryje?”

- dopytywała prowadząca program, chcąca najwyraźniej, by jej gość te insynuacje kontynuował.

- „No tak, przecież Nawrocki ćpa. No znaczy ja nie mówię, że narkotyki.  Coś bierze, jest uzależniony od jakiejś dawki, którą musi przyjmować częściej niż co godzinę”

- odpowiedział Marcinckiewicz.

Wysocka-Schnepf postanowiła podsumować jego wywód tak, by do widzów trafił jasny przekaz.

- „Ale jak się mówi ćpa, to jednak już jest narkoman”

- stwierdziła.

Wówczas Marcinkiewicz zaczął się nieco wycofywać ze swoich tez.

- „Ja nie chcę mówić co, to tu przepraszam”

- zastrzegł. 

Absurdalnych wywodów byłego polityka, skazanego przed laty za uchylanie się od obowiązku alimentacyjnego, było więcej.

- „Tak naprawdę hasłem całej polityki jednorocznej Nawrockiego, jeśli spojrzymy na wszystkie działania, które on wykonał w czasie tego roku, to jest hasło po pierwsze Trump, po drugie Putin”

- wypalił, chcąc podsumować pierwszy rok kadencji Karola Nawrockiego. 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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