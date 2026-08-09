Łukasz Miecznikowski udzielił wywiadu dla „Super Expressu”, dzieląc się kulisami pracy w kuchni Pałacu Prezydenckiego.
- „Staramy się, by proponowane dania były przede wszystkim zdrowe, zbilansowane kalorycznie, z wykorzystaniem naszych wspaniałych sezonowych darów ziemi”
- powiedział.
Zdradził, że prezydent Karol Nawrocki jest miłośnikiem ryb.
- „Jeżeli chodzi o śniadanie rotujemy między owsianką proteinową, sałatkami z wykorzystaniem produktów sezonowych a klasycznymi omletami z różnymi dodatkami”
- opowiadał.
Zaznaczył, że w kuchni Pałacu Prezydenckiego nie używa się przetworzonych produktów, a stawia na plony polskich pól i ogrodów.
- „Mamy naprawdę znakomitych producentów serów, produktów rolnych czy mięs. Przygotowujemy posiłki kuchni polskiej. W piątek zawsze ryby”
- podkreślił.
Z uwagi na charakter swojej pracy, prezydent nieczęsto może jadać w domu. Dlatego przygotowywana jest dla niego specjalna dieta pudełkowa, którą zabiera w podróże. W weekendy natomiast posiłki dla całej rodziny często przygotowuje pierwsza dama.
- „Pan prezydent i jego najbliżsi to naprawdę cudowna rodzina i w zasadzie wszystko co się znajdzie na talerzu cieszy się uznaniem, a to nas bardzo cieszy”
- stwierdził Łukasz Miecznikowski.
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