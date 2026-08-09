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Ceuta. Szpital przyjmuje dzieci, które padły ofiarą gwałtów

Uniwersytecki Szpital w Ceucie poinformował o przyjętych w ostatnim tygodniu dzieciach, które stały się ofiarami gwałtów. Do wstrząsających zdarzeń dochodziło w czasie kryzysu migracyjnego. Na przełomie lipca i sierpnia do hiszpańskiej eksklawy wdarło się kilkadziesiąt tysięcy nielegalnych imigrantów z Maroka.

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Fot. screenshot: YouTube (Mr Tripper)
Fot. screenshot: YouTube (Mr Tripper)

Wedle dotychczasowych ustaleń, szpital przyjął co najmniej pięć dziewczynek poniżej 14. roku życia, których obrażenia wskazują na gwałt. Jedną z ofiar jest też chłopiec. Jak podkreślają eksperci, rzeczywista liczba ofiar może być znacznie większa, ponieważ część z nich nie szuka pomocy.

Euronews podaje, że kilku próbom ataków seksualnych zapobiegli interweniujący mieszkańcy. 

W rozmowie z lokalnymi mediami pracująca na SOR lekarka Susana Ascaso wskazała na problem migrantek śpiących na ulicach z powodu braku miejsc w ośrodkach dla nieletnich. Podkreśliła, że większość przybyłych do Ceuty imigrantów to młodzi ludzie. Szpital natomiast, po wypisaniu pacjentów, nie ma ich gdzie kierować. Lekarka ostrzega też przed wybuchem w mieście epidemii takich chorób, jak gruźlica czy wirusowe zapalenie wątroby. Miejscowi lekarze apelują o pomoc do minister zdrowia podkreślając, że pracują na granicy wytrzymałości. 

Źródło: DoRzeczy.pl, Fronda.pl

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