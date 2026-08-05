Pierwszej pomocy dziewczynce udzieliła straż pożarna, która zabezpieczyła dziecko do czasu przybycia śmigłowce LPR. Ten przetransportował trzylatkę do szpitala w Krakowie-Prokocimiu. Dramat rozegrał się na prywatnej posesji.

- „Z pierwszych ustaleń wynika, że dziewczynka znała psa, który nigdy nie przejawiał oznak agresji wobec kogokolwiek i bawiła się z nim na podwórku, rzucając piłeczkę. Prawdopodobnie w pewnym momencie próbowała mu zabrać piłeczkę z pyska i wówczas zwierzę ją ugryzło”

- powiedział w rozmowie z „Gazetą Krakowską” asp. Grzegorz Kupiec z Komendy Powiatowej Policji w Brzesku.

Kolejne pogryzienie dziecka w ostatnim czasie

To kolejne podobne zdarzenie w ostatnim czasie. 20 lipca w Łomży przechodzący pies zaatakował 2,5-latka.

- „Mama, babcia i 2,5-letni chłopiec wychodzili właśnie z placu zabaw. Na przeciwko szedł z kolei mężczyzna z psem na smyczy, to był bulterier”

- informowała podkom. Karolina Wojciekian z Komendy Miejskiej Policji w Łomży.

Pogryziony chłopiec trafił do szpitala.