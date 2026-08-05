W wydanej w formie książki rozmowie z prof. Andrzejem Nowakiem prezydent Karol Nawrocki zdradził, że w czasie kampanii wyborczej przeszedł nagłe, niespodziewane załamanie zdrowotne.

- „Nagłe osłabienie, jakbym dostał konkretny cios w szczękę. Jakby nagle ktoś wyłączył mi organizm. (…) Autokar, cały garnitur, wszystko – kompletnie zbryzgane moimi gwałtownymi wymiotami. Wszystko. Oni potem opowiadali, że nie mogli na to patrzeć. Mówili, że wyglądało to, jak fontanna, porównywali to do filmu Egzorcysta – kopałem nogami, rzucało mną, kompulsywnie wymiotowałem. A gdy się obudziłem, to nie wiedziałem, co się wydarzyło przez te kilka minut”

- wyznała głowa państwa.

Wyznanie to zrodziło pytania o możliwy zamach na życie Karola Nawrockiego. W przekonaniu samego prof. Nowaka, doszło do próby otrucia obywatelskiego kandydata na prezydenta.

Teraz do sprawy wrócił poseł KO Roman Giertych, który opublikował w mediach społecznościowych pismo Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, informującej, że po zawiadomieniu skierowanym przez posła Giertycha wszczęto postępowanie dot. możliwego narażenia Karola Nawrockiego na utratę życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.

- „Wszystko się wyjaśni panie Karolu”

- zwrócił się Giertych do głowy państwa.