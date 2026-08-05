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Papież: Niech pielgrzymowanie na Jasną Górę umocni wiarę i nadzieję

Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot - wskazał Leon XIV w przesłaniu do Polaków podczas audiencji generalnej. Ojciec Święty przypomniał, że „w tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi”.

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Dziś Papież po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie spotkał się z wiernymi w ramach audiencji generalnej
Dziś Papież po raz pierwszy po wakacyjnej przerwie spotkał się z wiernymi w ramach audiencji generalnej · fot. via @Vatican Media

Pierwszy raz po wakacyjnej przerwie Leon XIV pozdrowił Polaków, którzy przybyli na środową audiencję. Tym razem odbyła się ona nie na Placu, ale w Bazylice św. Piotra ze względu na wysoką temperaturę.

Papież podkreślił, że pielgrzymom zmierzającym na Jasną Górę towarzyszą duchowo wierni w parafiach. „Wraz z wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne” - mówił dziś Ojciec Święty do Polaków.

Oto pełna treść papieskiego przesłania do Polaków:

„Pozdrawiam serdecznie Polaków. W tych dniach z wielu polskich diecezji na Jasną Górę zmierzają piesi pielgrzymi, którym duchowo towarzyszą wierni w parafiach. Niech to świadectwo, trud drogi, wspólna modlitwa i spotkanie z Maryją umocnią wiarę i nadzieję rodzin oraz wspólnot. Wraz z wami proszę o pokój na świecie i o nowe powołania kapłańskie i zakonne. Wszystkich was błogosławię!”.

Obecni pielgrzymi z Polski i zagranicy

W audiencji licznie uczestniczyli pielgrzymi indywidualni z kraju i zagranicy, a wśród nich: grupa pielgrzymów ze Stąporkowa w diecezji radomskiej, pielgrzymi z parafii pw. św. Stanisława, Biskupa i męczennika, w Smęgorzowie (diecezja tarnowska), ministranci z opiekunami z parafii św. Urbana w Woli (archidiecezja katowicka), pielgrzymi z parafii katedralnej pw. Wniebowzięcia NMP we Włocławku, pielgrzymi z parafii pw. św. Józefa w Makowie Mazowieckim (diecezja płocka), a także pielgrzymi z parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Lubojnie (archidiecezja Częstochowska), w tym członkowie Służby Liturgicznej Ołtarza, pełniący posługę w tejże parafii.

Źródło: mp/Vatican News, Artur Hanula

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