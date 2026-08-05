Rosyjski dron zabił polskiego wolontariusza na Ukrainie

Według grupy „Razem dla Ukrainy”, z którą związany był Polak, do tragedii doszło prawdopodobnie 27 lipca. Rusek-Wolski miał zostać śmiertelnie trafiony przez rosyjskiego drona FPV. Rzecznik MSZ Maciej Wewiór przekazał, że wolontariusz zginął wskutek rosyjskich działań zbrojnych, a jego rodzinie zapewniono pomoc konsularną.

Ukraińskie media przypominają, komu pomagał Polak

Śmierć wolontariusza szeroko opisują ukraińskie media, między innymi Obozrevatel, Kanał 24 oraz agencja UNN. Podkreślają, że Rusek-Wolski regularnie przyjeżdżał do przyfrontowych miejscowości obwodu charkowskiego, dostarczając żywność, lekarstwa, artykuły pierwszej potrzeby i karmę dla zwierząt.

Polak nie ograniczał się do przewożenia darów. Brał udział w ewakuowaniu mieszkańców zagrożonych terenów, pomagał zwierzętom, a także uczestniczył w wywożeniu ciał cywilnych ofiar rosyjskich ataków. Krótko przed śmiercią opisywał kolejny nalot dronów, w którym zginęło dwóch mieszkańców Ukrainy.

Ukraińskie redakcje przedstawiają Ruska-Wolskiego jako człowieka dobrze znanego lokalnym społecznościom. Nie był żołnierzem ani najemnikiem – przyjeżdżał na Ukrainę jako wolontariusz, podejmując ogromne ryzyko, aby pomagać ludziom pozostającym w pobliżu frontu. Okoliczności jego śmierci bada ukraińska prokuratura.

‼️🇵🇱🇺🇦 Polak, wolontariusz pomagający Ukrainie od kilku lat, Marek Rusek-Wolski zginął w ataku rosyjskiego drona FPV w Charkowie!



Charków to jedno z największych miast Ukrainy, bombardowane i atakowane dronami każdego dnia. Wiele dzielnic, zwłaszcza na północy miasta jest dziś… pic.twitter.com/OduZlDW1t4 — Piotr Kaszuwara Dziennikarz (@piotrkaszuwara) August 4, 2026