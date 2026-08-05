Skuteczność w zwalczaniu przestępczości często wymaga odpowiedniej koordynacji i współpracy między poszczególnymi służbami i prokuraturą. W wyniku działań podjętych przez policjantów z Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie oraz funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiej Służby Celno-Skarbowej, doszło do zatrzymania i przedstawienia zarzutów trzem mężczyznom podejrzanym o niezgodny z prawem obrót wyrobami akcyzowymi. W tym przypadku chodzi o pozbawione polskich znaków akcyzy papierosy elektroniczne zawierające płyn nikotynowy oraz papierosy tradycyjne różnych marek.

W wyniku podjętych czynności służbowych policjanci ustalili, że trzej mieszkańcy Warmii i Mazur w wieku 21, 22 i 57 lat, mogą przewozić i magazynować taki nielegalny towar na dużą skalę na terenie Gdańska. Te ustalenia potwierdziły się w środę (29.07.2026), kiedy funkcjonariusze zatrzymali na gorącym uczynku tych trzech mężczyzn. Do zatrzymania doszło w momencie, gdy mężczyźni przenosili część towaru z jednego pojazdu do przygotowanego magazynu, a kolejna partia była dowożona w to miejsce drugim autem. Spotkanie z olsztyńskimi funkcjonariuszami w Gdańsku było zaskoczeniem dla mężczyzn.

Na miejscu zabezpieczonych zostało prawie 23,5 tys. sztuk jednorazowych e-papierosów zawierających płyn nikotynowy oraz ponad 15 tys. sztuk tradycyjnych papierosów bez wymaganych znaków akcyzowych. Cały zajęty towar znajdował się w samochodach dostawczych i pomieszczeniu magazynowym.

Zabezpieczony towar trafił do magazynu depozytowego Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Olsztynie, a dalsze czynności w tej sprawie prowadzą policjanci Wydziału dw. z Przestępczością Ekonomiczną KWP w Olsztynie pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Ze wstępnych ustaleń wynika, że gdyby zabezpieczony towar trafił do obrotu, uszczuplenia budżetu państwa wynikające z nieopłaconych należności podatkowych przekroczyłyby 3 miliony złotych.

Wszyscy zatrzymani usłyszeli zarzuty związane z popełnieniem przestępstwa skarbowego, dotyczącego niezgodnego z prawem przewożenia i przechowywania wyrobów akcyzowych. Grożą im przepadek zabezpieczonego mienia, wysokie grzywny oraz kara pozbawienia wolności. Na wniosek policjantów prokurator zastosował wobec nich środki zapobiegawcze w postaci policyjnego dozoru oraz zakazu opuszczania kraju. Czynności w tej sprawie są nadzorowane przez Prokuraturę Okręgową w Olsztynie.